Si bien Nicole Neumann no está viviendo su mejor año, en su cuenta de Instagram lo disimula muy bien. Con frecuencia comparte nuevo contenido y sus miles y miles de seguidores quedan encantados. Los internautas llenan sus publicaciones de corazones y también, de comentarios.

Nicole Neumann presumió su belleza con un precioso look monocromático

Ahora, la preciosa modelo compartió unas fotografías que no pasaron desapercibidas. Neumann presumió su belleza con un precioso look monocromático. "Diosa", "Te admiro por ser una chica que desde los doce labura y sos una gran madre" y "La vida te pone a prueba. Te causa mucho dolor pero si diste lo mejor, si abriste el corazón y diste todo, no te sienta culpable con tus lágrimas en silencio. Tenés que comenzar de nuevo, el va poner todo en su lugar, hermosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Recientemente, Pitty La Numeróloga se refirió al futuro de Nicole. "Tiene un trabajo muy importante que es lograr la estabilidad y sentirse cómoda con las cosas que va logrando", comenzó diciendo en su canal de YouTube.

Y continuó: "Su karma es mostrarse desapegada y con una conexión directa con la libertad. Le cuesta lograr la estabilidad, pero una vez que lo logra es amorosa y valiosa, con buena energía. Su talento es ser una mamá gallina".

Pitty La Numeróloga se refirió al futuro de Nicole Neumann

Luego, la especialista, detalló: "Desde el mes 12, va a haber una gran transformación en su vida personal, llega la posibilidad de un nuevo integrante a la familia y de proyectos laborales con una gran evolución...".