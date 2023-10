Netflix: la nueva serie inspirada en un famoso cuento de terror que todos estaban esperando

Una nueva serie llegará a Netflix y promete convertirse en lo mejor del género de terror. Luego del éxito de series como “Merlina” o “La maldición de Hill House”, la plataforma de la N roja no ha dejado de incorporar series y películas del género a su catálogo. Su próximo estreno será “La caída de la casa Usher”.

Últimamente los internautas observan que muy pocas películas y series de terror logran asustar a sus espectadores. Pero esta nueva entrega de Netflix parece que sorprenderá a todos los amantes de lo tenebroso. La trama, producción y reparto de esta serie ya ha recibido excelentes críticas.

No te puedes perder el trailer de "La caída de la casa Usher"

¿Quiénes son los Usher?

"La caída de la casa Usher" narra la historia de dos hermanos: Roderick y Madeline Usher. Este apellido es conocido por su maldad y despiadada naturaleza. A partir de un evento muy extraño, la familia Usher deberá enfrentar los secretos del pasado mientras corren el riesgo de perderlo todo.

Director renombrado

Mike Flanagan es director de esta nueva serie. Mike puede crear ambientes terroríficos con una destreza que pocos tienen. En este caso, el popular director de Estados Unidos tomó a uno de los autores más famosos de todos los tiempos e hizo una serie a la altura de sus obras.

Esta es la famosa obra que inspiró la nueva serie. Foto: Archivo

Mike tomó a Edgar Allan Poe para crear “La caída de la Casa Usher”. Esta historia no es una simple adaptación. La producción se encargó de seguir a la perfección la esencia de Edgar pero si se tomaron ciertas libertades. Con algunas pequeñas modificaciones, los Usher deberán atravesar por grandes desafíos que harán gritar al espectador.

Cada episodio de la serie está toma inspiración de numerosos cuentos de Edgar Alla Poe como “El cuervo”, “El gato negro”, “El corazón delator” y “Asesinato en la calle Morgue”. La estética y trama de la nueva serie de Netflix ha sido descrita con palabras como “salvaje, colorido, oscuro y aterrador”.

La crítica dio su visto bueno

La crítica no tardó en dar su veredicto. Si bien la serie no estrena de manera oficial, quienes disfrutaron de su prelanzamiento la calificaron como una de las mejores. Grandes medios, como The Hollywood Reporter, resaltó que que la serie juega a la perfección con elementos del terror y un humor negro que combina muy bien con sus personajes.