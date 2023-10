Cinthia Fernández modeló un precioso traje de baño y encandiló con su figura

Cinthia Fernández es muy activa en su cuenta de Instagram y diariamente llama la atención con el contenido que comparte. Ahora, reveló que la red social censuró su contenido. ¿Por qué? "Me levanté y tenía una notificación de Instagram en donde me decían que no iban a difundir mi cuenta porque había publicado material inapropiado", explicó la panelista de TV.

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram

Y detalló: "Cuando entro a ver lo que consideraban ‘material inapropiado’ era la promoción de la nueva temporada de mis bikinis y el lanzamiento que vendrá para el Día de la Madre en mi cápsula de maquillaje".

"Me sentí totalmente discriminada, ¿porque tengo un cuerpo llamativo no puedo promocionar bikinis? ¿Cómo sería la onda?", expresó Fernández y, sin filtro, disparó: "Lo que pasa es que hay una manga de resentidas, porque las peores son las mujeres, no creo que los pajerlis de los hombres lo hagan, que denunciaron los videos de bikinis que subí".

Cinthia Fernández no se calla nada

"Yo a la playa vestida no voy, ya pasé la época de Emiratos Árabes. Me parece que tengo todo el derecho del mundo en sacarme una foto en bikini, mostrarla y lanzar mi cápsula. Sin contar que por privado me mandan fotos de ch*** sin parar y nadie penaliza nada... ¿vos me podés mandar eso y yo no puedo promocionar mis bikinis? ¿Cómo es don Instagram?", se descargó Cinthia.

Ahora, la mediática redobló la apuesta y, otra vez, modeló para la cámara con un precioso traje de baño y encandiló, a más de uno, con su bella figura.

Mira el video de Cinthia Fernández