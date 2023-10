Así de deslumbrante lucía Salma Hayek en ‘Nuevo amanecer’, la primera telenovela que grabó

Salma Hayek, la aclamada actriz mexicana, comenzó su carrera en la actuación en México antes de dar el salto a Hollywood, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas y respetadas de la industria del entretenimiento.

Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek demostró su pasión por la actuación desde temprana edad y decidió estudiar actuación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Sus inicios en el mundo del espectáculo incluyeron trabajos en telenovelas mexicanas, como "Teresa", la cual la catapultó a la fama en su país natal. Sin embargo, Salma Hayek siempre soñó con expandir su carrera más allá de las fronteras de México. Su oportunidad llegó en 1995 cuando obtuvo un papel protagónico en la película "Desperado", dirigida por Robert Rodríguez y coprotagonizada por Antonio Banderas. Su actuación en esta película de acción llamó la atención en Hollywood y la abrió a nuevas oportunidades.

En 2002, Salma Hayek desempeñó un papel fundamental en la producción y protagonización de "Frida", una película biográfica sobre la vida de la icónica pintora mexicana Frida Kahlo. La película recibió críticas elogiosas y le valió a Hayek una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Este logro fue un hito en su carrera y una prueba de su talento y dedicación. Más tarde, la mexicana siguió trabajando en varias películas exitosas en Hollywood, incluyendo "Once Upon a Time in Mexico", "Wild Wild West", "Bandidas" y "Grown Ups". También ha trabajado en proyectos de producción, promoviendo la diversidad en la industria cinematográfica y apoyando a cineastas y actores latinos.

Salma Hayek y Daniela Castro protagonizaron "Nuevo amanecer". Foto: Archivo

El debut de Salma Hayek en la televisión

Sin dudas, la trayectoria de Salma Hayek en la industria del entretenimiento es digna de admirar. Aun así, la diva de Hollywood nunca olvida ni niega sus raíces, siendo fiel a la idea de que gracias a ellas consiguió llegar a dónde está hoy. Por eso, en esta oportunidad quisimos recordar el primer papel de la actriz en la televisión mexicana.

Mira el video del debut de Salma Hayek

Salma tuvo su debut actoral en la telenovela “Nuevo Amanecer”, para la cual se puso en la piel de Fabiola Ramírez Anthony. La serie dramática se estrenó en 1988, cuando Hayek tenía tan solo 22 años. ¡Una pequeña!