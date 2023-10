El post de Evangelina Anderson que levantó la temperatura

Evangelina Anderson es una destacada bailarina y modelo argentina. A lo largo de los años ha ganado reconocimiento tanto por sus trabajos en televisión, como por su perfil en las redes sociales. Ha vivido una vida llena de cambios y desafíos debido a la carrera futbolística de su esposo, Martín Demichelis, lo que ha contribuido a su popularidad y a su presencia en internet, sobre todo en Instagram. Recientemente, la mediática compartió un video presumiendo su belleza y se llenó de corazones.

Evangelina comenzó su carrera en televisión a principios de los 2000 trabajando como bailarina en 'Pasión de Sábado' y después pasó por diversos programas. Con el paso de los años se introdujo en el modelaje y en el teatro, hasta que conoció a Martín Demichelis. En 2008 la modelo decidió viajar para instalarse en Europa y acompañar a su pareja.

Evangelina y Abrojito en el Monumental. Imagen de Instagram @evangelinaanderson.

En la actualidad, Evangelina cosecha más de 3,6 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Por esta razón, suele compartir fotos y videos de su vida personal y laboral. Ya sea para enseñar el detrás de escena de su trabajo o para mostrar fotos de sus viajes, reuniones con amigos y demás.

En la noche del sábado, Anderson compartió una serie de fotos y videos en el palco VIP del Monumental. Al parecer, el club organizó una cena privada, así que obviamente la esposa del director técnico y toda la familia acudieron al evento. En el pie de la publicación la mediática escribió: "Cenando en casa. Mejor plan que este? ".

Evangelina Anderson presume su belleza. Imagen de Instagram @evangelinaanderson.

En las imágenes no solo mostró la velada íntima, sino que también presumió su belleza. En esta oportunidad, Evangelina posó con un top sin mangas abotonado en la parte delantera y un short de cuero en color negro. Para acompañar el look, Anderson llevó el cabello recogido con un maquillaje natural. La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que instantáneamente la publicación se llenó de corazones y comentarios.