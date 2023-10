Trolls 3: se armó la banda, una caricia hacia los amantes de los grandes clásicos musicales y los booms del momento

A la hora de elegir para ver películas se abre un gran abanico de intereses, es por ello que aquí te traemos una nueva recomendación desde MDZ que puedes encontrar en todos los cines, Trolls 3, el mundo de la ‘boy band’ reapareció con su simpleza, alegría y mucha diversión para hacer que te pares de la butaca a saltar y bailar con tu música favorito dándole al espectador también la posibilidad de disfrutar de acuerdo a su época, siendo qué se pueden escuchar canciones venidas de David Bowie, Bee Gees, Justin Timberlake, Troye Sivan, Camila Cabello y Anna Kendrick, entre tantos otros.

Fuente: imagen - poster oficial

la banda qué va por todo.

Representación hacia la vida de las estrellas

A lo largo de la saga se logra ver cómo los pequeños Trolls van afrontando una seguidilla de problemas y la presión constante por lograr dar todo de sí sobre el escenario y una competencia constante que parte desde el nacimiento de otra banda. Aquí se corre en cuenta la vida de cinco hombres de la ‘punk manía’: Ramón, Floyd, Spruce y Clay quienes formaron la banda BroZone. Casi cómo una parodia a cómo va evolucionando un equipo musical con el correr de los años y cómo se ha ido desintegrando puesto que cada uno fue armando su propia familia cómo Ramón concretando finalmente su noviazgo con Poppy, una joven dulce qué en el medio descubre un hecho de su pasado que la cambia para siempre.

Fuente: imagen - Dreamworks

el amor entre Poppy y Ramón.

“Que difícil separar a la persona del artista”, es una frase clave que se escucha en boca de uno de los personajes y que a la vez es un planteo que aparece mucho en la sociedad. Esto nace referido a que los hermanos que en su momento fueron súper estrellas, quedan en el olvido logrando de esta forma qué entren en el terreno otros referentes de la movida del pop: Veneer y Velvet quienes secuestran a Floyd para adquirir con más fuerza la energía vocal qué la malvada Velvet necesita para continuar siendo la más popular del universo fantasioso y también querida por sus fans.

Romper con el estereotipo perfecto

Aquí se plantea pequeños muñecos que son salidos completamente de lo qué es la perfección. Puesto que además del universo ‘trolls’ están presentes otros personajes simpáticos y agradables pero qué un poco buscan incomodar a quienes observan detenidamente lo qué sucede en pantalla pero sin perder la gracia que los caracteriza. Un casamiento es el escenario perfecto para mostrar el amor entre King Gristle, un ogro desalineado y su mujer Bridget, un chancho con dientes torcidos y cierta torpeza.

La música cómo una forma de mantener vivo los recuerdos de cada uno

Más allá de el objetivo que es rescatar a Floyd de esos hermanos poderosos y maliciosos, cobra vida el sentido de diversos hits musicales qué acompañan a las diferentes generaciones y que se ponen en boca de esos personajes animados qué trae el director del film, Walt Dohrn para alegrar a todas las edades con canciones reversionadas cómo: Fame y Sweet dreams are made of this, además de contar con una variada selección de otras que son parte del soundtrack oficial, Better Place - Nsynlc la banda de hace 22 años de Justin Timberlake y también las canciones de perfect, it’s take too (Camila Cabello, Anna Kendrick…), let’s get married, Watch me work, vacay island, BroZone back, Lonely People (Troye Sivan), hustle dimensión (Joseph Shirley) , Family y 9 to 5 (Zosia Mamet).

Fuente: imagen - dreamworks

la familia está de regreso.

Puntaje: 7

Ficha técnica

Director: Walt Dohnr y Tun Heitz

Voces: Anna Kendrick (Poppy), Daveed Diggs (spruce), Justin Timberlake (Branch), Zoeey Deschanel (Bridget), Kunal Nayyar (Guy), Christopher Mintz - Plasse (Gristle), Andrew Rannells (veneer), Amy Schumer (Velvet) y Kid Cudi (Clay)

Voces en español: Poppy – Belinda,

Poppy bebé - Regina Ortiz de Pinedo

Ramón - Benny Ibarra

Bebé Ramón - Ian Othón

Viva – Karla Díaz,

John Dory – Erik Rubín,

Clay - Diego Schoening

Floyd - Jerry Velázquez

Toño – Yahir

Veneer - Fher Soberanes

Kid Ritz - Manu Nna

Miss Maxine - Regina Voce

Diamantito - Claudio Yarto