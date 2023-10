Para Halloween, Julieta Poggio reversionó a una de las Bratz y así fue cómo conquistó a sus millones de seguidores

Julieta Poggio reiteradas veces ha nombrado qué ama Halloween por lo que siempre con tiempo elige el perfecto disfraz para cada año. En esta oportunidad decidió jugar con el estilo de las Bratz junto a su amiga de toda la vida, Dafne y así fue cómo la artista por medio de Instagram sorprendió a todos sus seguidores con un lookaso de imitación.

Fuente: imagen - instagram

Dafne y Julieta cómo las bratz de Argentina

"¿Quién es Barbie?... solo bratz", reza la descripción qué Julieta Poggio puso y lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías dando cuenta del look, primero por medio de historias subió el outfit de laa muñecas y luego a modo de posteo el increíble resultado además qué siempre se identificó cómo una Bratz.

Así mostraban sus atuendos

Con la canción de fondo de 'Las Bratz', previo a salir, las amigas inseparables mostraron sus prendas por medio de Tiktok, Dafne luciendo una remera corta de adelantr y con manga larga además de una pollera tubo fucsia qué combinaba con su cartera metalizada, mientras qué Julieta jugó más con el estilo darkness completamente lookeada por La Casa de las muñecas llevando una remera negra con estampa, pollera acampanada gris, mini baguette negra y para darle el toque final le sumo una boina francesa.

Automaticamente se llenaron de halagos con comentarios cómo: las verdaderas Bratz / qué bonitas / es tan 2000 ella / las dos rubias amamos / están super bonitas / mis Bratz favoritas//. Entre tantos otros qué fueron circulando.

Muy bien acompañada

Sucede qué Julieta no salió unicamente con Dafne si no qué también fueron de la partida: Julieta Castro, Lola Poggio y Trinidad Domínguez quienes también arrasaron con imponentes outfits con los qué no se paraban de sacar fotos durante toda la noche.

Fuente: imagen - instagram @poggiojulieta

chicas con estilo propio.

En otras de las tantas qué subió Julieta se la pudo ver a su hermana más chica, Lola Poggio vestida de blanco y con un maquillaje al estilo it, Julieta Castro bajo el asesoramiento de Lucas Mata (estilista de Juli Poggio lució un corset negro y pollera tubo y Trini optó por un vestido blanco con flecos y capucha.