Nathy Peluso mostró todas sus curvas en Instagram y se llenó de likes

Nathy Peluso volvió a encender las redes con un look muy sugerente y llamativo. La artista argentina enseñó sus increíbles curvas a sus millones de seguidores en Instagram y en tan solo unas horas, Nathy Peluso recibió miles y miles likes. Sin dudas, la estrella de la música se ha convertido en una de las reinas de Instagram.

Nathy Peluso tiene 28 años. Foto: Archivo.

Nathy Peluso publicó una serie de fotografías en donde luce toda su belleza. La cantante y rapera argentina posteó estas imágenes ya que recibió un premio por la revista Glamour en donde la coronaron como la Mujer del año. Para esta ocasión tan especial, Nathy Peluso posó con un look que dejó muy poco espacio para la imaginación.

La artista argentina publicó estas imágenes diciendo: “mi gente estoy en la tapa de @glamourspain celebrando que me dieron el premio Woman Of The Year, así como suena!! Que ilusión, brindo para que todas seamos en cada icónico día que pisamos la tierra, las mujeres del año”.

La última publicación de Nathy Peluso

Nathy Peluso tiene 4 millones de seguidores de Instagram. Foto: Instagram.

Nathy Peluso enamoró a todos con su increíble figura. En las fotografías, la cantante lució un top de hilo blanco que dejó muchísima piel a la vista. El cual acompañó con una falda de cuero negra muy ceñida y de tiro bajo que acentuó la finísima cintura de la estrella latinoamericana.

La publicación de Nathy Peluso recibió miles de likes y comentarios de muchísimas estrellas entre ellas Lola Índigo y Emilia Mernes que no dejaron de alabar la hermosa figura de la artista. Estas publicaciones son una prueba de por qué Nathy Peluso fue nombrada como una de las mujeres del año.