Cómo una auténtica chica Prada, Issa Vegas se sumó a una de las fuertes tendencias qué más están usando las jovenes

Issa Vegas sigue de vacaciones por Roma y ahora a modo de mostrar nuevo contenido más ligado a la moda optó por la marca Prada para compartirle a sus seguidores de Instagram lo último qué está en trendy. Así fue cómo la influencer se sumaba a la fuerte moda europea.

suelta por Europa.

"The girl, denle like qué me tarde 2 horas tratando de hacer transiciones", reza la descripción qué Issa Vegas puso en uno de sus reels en qué se la ve caminando frente al enorme local de Gucci en Roma.

El posteo con el qué acompañó la canción viral 'it girl' ya llegó al medio millón de visualizaciones y tiene 64 mil likes. En el clip qué aparece en su feed se la ve con prendas super cortas logrando persuadir a sus followers.

Lo qué llama la atención es el casi total look de Prada qué Issa lleva primero por la camisa en gabardina de re - nylon valuada en 2.150 euros, además de sumar una pollera plisada color marrón claro de unos 22 dólares y cómo toque final uno de los más elegidos por las celebridades, la corbata en gabardina re - nylon qué en la pagina oficial aparece por un valor de 260 euros

Fue por más

Posterior a hacer el video de transiciones, Issa subió lo qué fue su visita en Dolce & Gabanna dónde se rodeó de costosisimos precios a la vista.

canchera y glamorosa.

"Me sentía en una película", escribió y lo acompañó con otro video en el qué aparecía luciendo una remera de Ferrari, una campera puffer 'Jacket in black' de Dolce & Gabanna de 2.298 dólares, unos anteojos de diamantes modelo 'DG Glitter' de unos 1.240 euros y el mini bolso de mano 'sicily pequeño', de la cápsula de Kim Kardashian a 3.095 euros.

