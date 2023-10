Estas son las canciones qué Taylor Swift le escribió a Harry Styles y qué con el fervor de las regrabaciones volvieron a generar cientos de meme

Taylor Swift y Harry Styles han salido en el año 2012, su relación duró aproximadamente dos semanas sin embargo el tiempo pasó y ahora se ven cómo amigos pero en las últimas horas la artista sacó ‘1989 Taylor’s versión’ en modo deluxe y las redes revolucionaron respecto a cinco canciones que van dedicadas al ex One Direction.

A lo largo de su discografía, Taylor Swift ha escrito canciones para varios de sus ex: Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal y en el caso de Harry Styles fue casi todo el álbum de 1989 entre ellas aparecen: Wonderland, Style, Out of woods, all you had to do was Stay y Say Don’t go.

Wonderland: cuenta sobre la locura qué surge en una relación y cómo luego un simple 'dejarse llevar' termina en un doloroso enamoramiento.

Style: describe específicamente a Harry Styles y ese vínculo insano qué han tenido en esos años de relación.

Out of the woods: la duda qué surge de una persona enamorada hacia quién parece no estarlo. En esta canción se plantea una seguidilla de preguntas qué van de la mano de una constante incertidumbre de saber si el amor es o no correspondido.

All you had to do was stay: la dependencia emocional cuándo la relación ya está llegando a su fin luego de varias idas y vuelta.

Say don't go: surge de una serie de planteos sobre la relación en la qué Taylor resalta frases cómo: Soy tuya pero no eres mío / estoy tratando de ver las cartas qué no mostrarás / estoy a punto de retirarme a menos qué tu digas, no.

Las redes dieron qué hablar

Sucede qué desde qué salió el disco deluxe, muchos fanáticos se pronunciaron especificamente a los momentos en el qué Taylor de forma indirecta menciona a Harry es por ello qué aquí te compartimos algunos de los mensajes qué fueron apareciendo en medio de las tendencias de: out the woods, 1989 TV, Taylor y Harry Styles.

"HERMANAS NO ES POSIBLE QUE STYLE PUDIERA SONAR MEJOR DE LO QUE YA SONABA Y TAYLOR SWIFT LO HIZO REALIDAD BENDITO SEA HARRY STYLE POR EXISTIR CON ESA MIRADA SOÑADORA DE JAMES DEAN Y SU CABELLO LARGO PEINADO HACIA ATRÁS #1989TaylorsVersion" , twitteó @95swiftlouis.



"Y al menos yo tuve la decencia de mantener mis noches fuera de vista.", twitteó @_gomezorgohome.



"Estilos de Harry escuchando "is it Over Now?" pensando que estaba a salvo de las regrabaciones", twitteó @the1gracie con un meme de Taylor Swift en los Vmas.

"nooo ella diciendo que después de la ruptura sintió que su vida estaba arruinada es harry styles chica YO TE ENTIENDO", twitteó @ifilmescal



"Como me siento después de escuchar a Taylor Swift cantar sobre cuando Harry Styles le dijo vale me he liado con otras.... pero tía, no puedo dejar de pensar en ti... y ella le dijo a mi tmb me ha pasao", twitteó @laralovers