Después de tanta lucha, Taylor Swift se animó a abrir su corazón con un sentido posteo en medio de la recuperación de ‘1989’

La alegría de Taylor Swift es inmensa y claro está qué no es para menos. No solo se encuentra con su corazón ocupado teniendo una bonita relación con Travis Kelce, si no qué además está logrando lentamente llegar a volver a tener el poder de sus ocho albúmes con los qué enamoró a milllones de fans y mismo metió toda su vida personal. Sucede qué en las últimas horas presentó la regrabación en todas las plataformas digitales y de forma física de '1989 version Taylor Swift', su quinto álbum de estudio con el qué sigue batiendo récords y es foco constante en Twitter. Así fue cómo la artista por medio de Instagram dejó un emocionante mensaje para los 'Swifties'.

Taylor a corazón abierto.

"Nací en 1989, me reinventé para la época en 2014, y una parte de mí fue recuperada en 2023 con la reedición de este disco que amo tanto. Nunca en mis sueños más locos imaginé la magia que rociarías mi vida por tanto tiempo", reza la primera parte de los sentimientos qué Taylor Swift expresó de puño y letra en el disco '1989 Taylor's version'

"Este momento es un reflejo de los bosques por los que hemos vagado y de todo este amor entre nosotros que aún brilla en la oscuridad más oscura", haciendo referencia a la cantidad de canciones qué le escribió a sus ex a partir de las vivencias qué tuvo, la palabra en grande de 'superación' y al encontrarse con ella misma.

"Les presento con gratitud y desenfreno la versión de 1989 te ha estado esperando a ti también", cerró agregando su firma al pie de la carta qué se se encuentra dentro del disco.

Una única colaboración en 'Taylor's version'.

Sucede qué Taylor además de haber sacado las canciones en versión Deluxe, le pidió a Kendrick Lamar con quién hizo Bad Blood en el 2014 y ahora en el 2023 decidió sumarse a la regrabación por lo qué Taylor aprovechó también para decir cómo fue el reencuentro frente a un posteo qué cosechó más de 5.2 millones de corazones.

"Ver @kendricklamar crear y grabar sus versos en el remix de Bad Blood fue una de las experiencias más inspiradoras de mi vida. Todavía recuerdo esta colaboración con tanto orgullo y gratitud, por las formas en que Kendrick elevó la canción y la forma en que trata a todos a su alrededor", comenzó en una especie de guiño hacia el artista.

"Cada vez que las multitudes en el Eras Tour cantaban su línea 'perdonas, olvidas, pero nunca lo dejas... ¡Vamos!', sonreí. La realidad de la que Kendrick volvería y volvería a grabar Bad Blood para que yo pudiera reclamar y poseer este trabajo del que estoy tan orgulloso es surrealista y desconcertante para mí. Estoy encantado de decir que Bad Blood Remix (con Kendrick Lamar) está disponible en todas partes en la edición de lujo de 1989", expresó en cuánto al gran gesto que Kendrick tuvo en medio del conflicto qué Taylor tuvo con Scooter Braun, quién se robó los derechos de seis álbumes y de a poco los está recuperando.

Nuevas versiones

Al ingresar al canal de Spotify de Taylor qué tiene más de 101 millones de oyentes, en una de las playlist qué reza 1989 (Taylor's version) Deluxe se accede a un total de 22 regrabaciones correspondientes a diversos años

Además de contar con otra playlist 'Taylor Swift complete collection' en el qué al cabo de un día se termina por escuchar sus diez álbumes: Taylor Swift, Fearless, speak now, red, 1989, reputation, lover, Folklore Evermore y el último, midnights.