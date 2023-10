La comedia romántica que está en Netflix y conquistará tu corazón en segundos

Para los amantes de las comedias románticas, aquí les hablaremos acerca de una que está en Netflix y que conquistará su corazón en segundos. Dura 112 minutos, se estrenó en 2010, es estadounidense y para mayores de 16 años.

De amor y otras adicciones (Love and Other Drugs, como su título original, o Amor y otras drogas, en España) es una película escrita, producida y dirigida por Edward Zwick. Está basada en la novela de Jamie Reidy Hard sell: the evolution of a Viagra salesman. El film fue distribuido por Walt Disney Studios Motion Pictures.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Un encantador representante farmacéutico se replantea sus planes de vida cuando comienza a enamorarse de una artista que sufre síntomas tempranos de párkinson".

Es la historia de una mujer joven, guapa e independiente que no permite que nada ni nadie la ate en la vida. Sin embargo, durante una visita al médico, conoce a un encantador y exitoso representante farmacéutico. Duermen juntos y su relación evoluciona por caminos que ambos jamás esperaban.

En el reparto están: Jake Gyllenhaal como Jamie Randall, Anne Hathaway como Maggie Murdock, Oliver Platt como Bruce Winston, Hank Azaria como el Dr. Stan Knight, Gabriel Macht como Trey Hannigan, George Segal como el Dr. James Randall, Jill Clayburgh como Nancy Randall, Josh Gad como Josh Randall y Judy Greer como Cindy.

La película obtuvo dos nominaciones para los Globos de Oro para sus dos protagonistas en las categorías de mejor actor de comedia o musical y mejor actriz de comedia o musical. Además, ambos artistas fueron candidatos en la misma categoría en los Satellite Awards y Hathaway resultó ganadora.

