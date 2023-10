Desde la pileta, Coti Romero subió la térmica en las redes sociales

Coti Romero alcanzó gran popularidad en las redes sociales luego de su paso por Gran Hermano. Si bien antes ya era muy activa en Instagram, el reality de Telefe potenció su visibilidad en la web. Son casi 3 millones de personas que la siguen en Instagram y están pendientes de todo lo que comparte.

Coti Romero, hermosa

Su paso por GH dio mucho de qué hablar y desde el comienzo se convirtió en una de las mujeres más polémicas del ciclo del canal de las tres bochas. Quedó afuera en la décima gala de eliminación luego de haber "traicionado" a sus amigas.

Adentro de la casa, inició una relación amorosa que no prosperó. Tras su ruptura, Coti reveló: "Traté de encontrarme de nuevo porque sentía que me estaba perdiendo, como que no tenía esa chispa como cuando no estaba en los medios en su momento o cuando había arrancado recién Gran Hermano".

También, hoy forma parte del Bailando 2023 y se luce en la pista de danza más popular de la pantalla chica. Cada vez que da señales de vida en la web sus admiradores quedan encantados y llenan sus publicaciones de mensajes y corazones. Así ocurrió con una de sus últimas publicaciones.

Desde la pileta, Coti Romero subió la térmica en la red. "Quería dulce y yo le doy mi lollipop", escribió junto a la fotografía. Los comentarios no demoraron en aparecer. "No podés ser real", "Por Dios, qué preciosa" y "Sos hermosa", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.