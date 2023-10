Netflix: la miniserie de morbo que no te dejará moverte del sillón

Netflix es una plataforma de streaming que ofrece una amplia variedad de contenido audiovisual, convirtiéndose en un paraíso para los amantes del entretenimiento. Con un catálogo que abarca desde series de televisión originales hasta películas de renombre, documentales impactantes y programas de televisión de todo tipo, Netflix tiene algo para satisfacer los gustos más diversos.

Los amantes de las películas pueden encontrar desde dramas conmovedores como 'Roma' hasta thrillers de acción como 'Extraction'. Quienes gustan de un buen reality show pueden disfrutar de 'Keeping Up With The Kardashians', así como también una interminable lista de programas de telerrealidad. A continuación, traemos una recomendación para los fanáticos de las historias cortas; una miniserie ideal para disfrutar en el tiempo libre.

'Dilema' es una serie de 10 capítulos. Imagen de Netflix.

'Dilema' es una producción estadounidense que se estrenó en 2019 y actualmente se encuentra disponible en la plataforma. La serie cuenta con tan solo 10 capítulos que giran en torno a un thriller dramático. Está protagonizada por Renée Zellweger, Juan Castano, Jane Levy, Blake Jenner, Louis Herthum, Keith Powers, Samantha Marie Ware y otras figuras de la actuación.

"Una científica, desesperada por conseguir financiación para su start-up de tecnología médica, y su marido sellan un trato inconfesable con una misteriosa inversora", reza la sinopsis oficial de Netflix. La trama de la miniserie gira en torno a la toma de decisiones morales y las consecuencias que pueden tener en la vida de las personas, así como también explora temas de ética y el matrimonio.

La producción sigue la historia de los Donovan, un matrimonio conformado por Sean, un hombre que está al borde del abismo por mantener dos trabajos, y Lisa, una mujer que está desesperada por buscar inversores para su empresa de biotecnología. La pareja parece la unión perfecta, sin embargo aparece Anne Montgomery, una capitalista de riesgo que les ofrece una cuantiosa suma de dinero, a cambio de pasar una noche con Sean.