¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres creativo

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales. Los usuarios encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser en segundos. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres conocer eso que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Mariposas: sobresales por ser muy creativo. Eres rápido resolviendo conflictos y a la hora de dar consejos eres el mejor. Tus amigos siempre recurren a ti para que los socorras. Inspiras confianza y los demás se sienten muy cómodos para hablar contigo. Eres muy cariñoso con todo aquél que se cruza en tu camino.

Noticias Relacionadas Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres alegre

Los test de personalidad continúan siendo los más elegidos en las redes sociales / istockphoto

Corazón: no le das importancia a lo que los demás opinan sobre ti. Rara vez elaboras juicios de valor sobre una persona que no conoces. Te caracterizas por tu bondad, amabilidad y por ser muy atento con todo el que se cruza por tu camino. Nunca harías daño a otro de manera intencional y tratas de perdonar fácilmente. No guardas rencor y no conoces el sentimiento de odio hacia otro ser vivo.