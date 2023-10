Frente al espejo, Nathy Peluso mostró sus increíbles curvas y revolucionó a todo Instagram

Nathy Peluso conquistó las redes con sus preciosas curvas. Hace unas horas, la cantante y rapera argentina publicó una historia en donde dejó a la vista más piel de la cuenta. Desde un ascensor, Nathy se tomó una fotografía en donde levantó un poco su remera para mostrar a sus millones de seguidores de Instagram toda su belleza.

Nathy Peluso tiene 28 años. Foto: Archivo.

Nathy Peluso es una de las cantantes más reconocidas de habla hispana a nivel mundial. La versatilidad e innovación de esta artista, la llevaron hasta los primeros puestos de todos los rankings musicales. Nathy Peluso ha incursionado en el rap, bachata, salsa y todo le sienta espectacular.

Sin dudas el talento musical de esta artista es indiscutible al igual que su belleza. Nathy Peluso es una de las personalidades más activas en redes sociales como Instagram y TikTok. De hecho, la cantante argentina comparte todas sus actividades del día con sus seguidores.

La última publicación de Nathy Peluso en Intagram

Actualmente, Nathy Peluso reside en Barcelo, España. Foto: Instagram.

Y ayer no fue la excepción, Nathy Peluso publicó una fotografía un poco borrosa dentro de un ascensor. En la imagen, la artista luce una falda de jean super larga y un abrigo de color negro, al cual sumó una campera de jean. Pero no fue su look lo que llamó la atención de sus millones de seguidores.

Nathy Peluso dejó a la vista su abdomen ultra tonificado e hizo estallar las redes. La artista ha conseguido sus curvas de ensueño gracias a intensas rutinas de ejercicios que incluyen cardio y muchos abdominales. El compromiso de Nathy con su vida fitness le ha resultado y prueba de ello es su última historia de Instagram.