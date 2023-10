Conoce el pequeño vistazo del documental de David Bisbal qué te movilizará por completo

David Bisbal está de estreno, el artista sacó 'El documental: Bisbal' qué ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming, Movistar + con esta biopic quiso plasmar en pantalla diversos momentos de su historia. Uno de ellos fue levantado en el programa 'más espejo público' y así fue cómo un grupo de fanáticos compartieron un fragmento vía Twitter.

David íntimo

En el video se logra ver y escuchar cómo David Bisbal entabla una pequeña conversación con su padre, José Bisbal quién desde ya hace un tiempo le diagnosticaron alzheimer. La escena levantada por el medio de comunicación español, Antena da cuenta el instante qué el intérprete de 'A partir de hoy' quiso mostrarle al público.

Allí se lo oye a Bisbal hablando con su padre, los dos sentados y cómo le menciona su nombre a lo qué el hombre respondió : "Ese soy yo" y un clima super tierno qué muestra a David super comprensivo y recordandole qué ha sido un gran boxeador

Fuente: imagen - twitter

empatizar

"Me encantaria darle ahora mismo un süper abrazo a @davidbisbal", twitteó Robercruz13_ empatizando con el cantante.



"Precioso momento que no hay que perderse eres muy grande, David Bisbal", twitteó asmm magazine



"Pues me parece muy generoso por parte de David Bisbal mostrar esta realidad q se sufre en tantas y tantas casas. Emocionante y respetuoso. Le aplaudo", twitteó carolingium

Ojos de espectadores

Además de qué la red de Twitter se llenara de mensajes positivos hacia David por la situación qué vive con su padre y qué logra atravesar a más de uno, también hubo comentarios respecto del documental y aquí te compartimos algunos qué fueron apareciendo.

Fuente: Imagen - Twitter

gustó y mucho.

"Me ha gustado tanto que cualquier cosa que diga no va a ser suficiente, en cualquier caso me siento orgullosa de todohishal de que sigas siendo el mismo David de siempre, con Tu forma de ser tan especial y tan humilde. Ser fan tuya es demasiado bonito", twitteó @noelialopez_05.

"He visto el documental y después de seguirte durante 20 años se me ha hecho corto!!! A alguno le ha pasado? @davidbisbal #BisbalEIDocumental", twitteó @danigh1989

Un gran anuncio

Cómo si no bastara en medio de la avant premiere llevada a cabo en Plaza Atena, Ciudad de México. Bisbal dio una primicia a los periodistas allí presentes.

El video

Bisbal aprovechó para hacer la presentación oficial de su documental acompañado por el director del proyecto, Alexis Morante allí dijo qué quería mostrar su paso por los 20 años de carrera tanto personal cómo laboral y por último se despidió diciendo que el 9 de mayo de 2024 regresará para dar un show en el auditorio nacional de México.