Aitana y Danna Paola encienden los motores de la sensualidad con ‘Aqyne'

Aitana y Danna Paola están de festejo, son de las celebridades más queridas a nivel global y cosechan millones de reproducciones con sus canciones. En esta nueva oportunidad la actriz y la cantante se juntaron para hacer 'Aqyne'. Una canción qué ya superó medio millón de visitas.

Fuente: imagen - captura - videoclip Aqyne.

boda fallida.

En el video se observa a Aitana metida en el personaje de una mujer a punto de casarse cuándo todo falla y termina yendose de paseo con una amiga, Danna Paola con quién ahoga sus penas y disfruta de una alocada noche.

Fuente: imagen - instagram @dannapaola

infartantes.

En el primer look se la ve a Aitana con un clásico vestido de novia blanco y ya al irse de fiesta luce un vestido plateado con flecos, mientras qué Danna se muestra desafiante a lo 'Charlestone', corpiño con flecos y tachas y pollera tubo

¿Qué dice la letra?

Los imponentes outfits no son lo único qué ha llamado la atención puesto qué también cuenta con una letra llena de indirectas además de una seguidilla de transiciones en plena noche mientras qué conducen rumbo a una fiesta y le dan el toque con el genéro de electrónica comercial qué lo vuelve aún más adictivo.

Fuente: imagen - instagram @dannapaola

provocador.

Al escucharla se pueden notar frases cómo: este amor no pasó, este amor lo acabaste / esta noche dejo mi corazón en casa / aunque esta vez lloré otra vez por ti no lo haré / ahora qué ya no estás me quiero yo y me quiere alguien más / lo siento si es el karma el único qué te abraza...// algunas qué se escuchan en boca Aitana.

- Salud por todo lo bueno, por tus malos chistecitos de inmadurez / me lo inventé de un ególatra infiel / no more drama bebé quiero a ese tambien y a los otros tres.//

Fuente: imagen - instagram @dannapaola

avasallantes.

"Ya salió el videoclip de "Aqyne" con mi bb @aitanax nos fuimos pa ibizaaaaa, conducimos hasta pachá y estuvo wowww.. gracias gracias amor por invitarme a formar parte de este proyecto tan increíble que es #Alpha LUv you!!!!!", escribió Danna haciendo referencia a qué pertenece al álbum de la cantante española con la qué tuvo un rodaje de varias horas en España.