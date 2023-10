Todos los detalles de ‘Los Asesinos de la luna’: la atrapante, salvaje y sangrienta historia de época por la que Leonardo DiCaprio podría alzar un Óscar

Ya está en todos los cines, 'Los Asesinos de la luna', la nueva película bajo la dirección de Martín Scorsese y qué esta coproducida por Paramount Pictures para Apple tv+. La nueva cinta tiene cómo protagonistas a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone quienes muy meticulosamente se fueron metiendo en personajes ambientados de la época de 1920 ligados a la riqueza, la codicia y el poder de dominación.

Trailer oficial

En esta nueva película se lo observa a Leonardo DiCaprio en la piel de Ernest Burhart un hombre obsesionado por la plata que llega a la Nacion Osage, un pueblo originario de Oklahoma y dónde comienza su historia de amor con una bella muchacha, Molly Kylie (Lady Gladstone), de la tribu originaria y qué cuenta con alto poder adquisitivo. Con el correr del tiempo se muestra cómo se desatan una seguidilla de crimenes brutales dentro del pueblo.

Basado en hechos reales

Sucede qué la película escrita y guionada por Martín Scorsese y Eric Roth con Leonardo Di Caprio cómo productor ejecutivo está basado en el libro best seller de David Drann 'Killers of the Flower Moon: the Osage Murders and the Birth of the FBI'. En el qué se hizo una profunda investigación sobre lo qué ha sido llamado 'El reino del terror' al convertirse en una gigantesca masacre y cómo el autor se basó en la vida familiar de Molly Buckhart quién tuvo qué vivir en carne propia un verdadero infierno al ver cómo unos grupos mafiosos acabaron con la vida de sus tres hermanas.

Fuente: imagen - gentileza - Paramount Pictures y Agencia Raquel Flotta.

detrás de escena.

Participaciones destacadas

Uno de los puntos qué más sorprende en el film son las actuaciones de brillantes por parte de todo el elenco en el qué también aparecen nombres cómo: Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell y Sturgill Simpson.

En el recorrido se nota tintes de gracia en medio de la enorme tragedia y cómo hay un interesante salto desde lo emocional con un Leonardo Di Caprio qué se muestra en esta faceta oscura y hasta casi diabólica en la qué con complicidad de Robert juega también con el arrepentimiento y la soledad. Además la historia tiene una parte hacia el 'comedy show' con el claro estilo de Scorsese qué hace liberar un poco cierta tensión y una manera narrar la historia desde otro lado.

Fuente: imagen - gentileza

Paramount Pictures - Agencia Raquel Flotta.

Di Caprio, Gladstone, De Niro y Scorcese.

Segun notas qué ha dado a medios internacionales, Scorsese contó acerca de un gran deseo qué tenía desde hace tiempo: "Siempre quise hacer un western pero nunca lo hice. Me encantan desde qué era un niño", expresó en cuánto a las historias qué le gustaba ver del director, Roy Rogers.

Además sumó en cuánto a cómo fue armando esta historia poniendo en práctica los diferentes recursos y herramientas del género: "Respondí a las imagenes construidas en torno a los mitos tradicionales del western" y sumó en cuánto a lo qué buscaba reflejar: el objetivo de conocer la historia del cine nunca es perpetuarla ni repetirla sini inspirarse y evolucionar. Esta película me inspiró a profundizar en la historia real", agregó.

Chari.