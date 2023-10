Kerem Bürsin de festejo: el talentoso actor volvió a recibir el calor y cariño del público una vez más en medio de un importantísimo reconocimiento

Kerem Bürsin suma un nuevo premio en su carrera, el actor de ‘Ya Çok Seversen’ obtuvo una nueva estatuilla de forma en conjunta con la actriz de la serie ‘Fugitiva’, Irem Hervacioglu y todo el resto del equipo qué integró ‘Enflatün’, una película de superación. Así fue cómo por medio de la cuenta oficial del Festival de Cine de Antakya en Instagram daban a conocer el proyecto ganador en la categoría Premio de la Audiencia Especial.

Fuente: imagen @antakyafilmfestivali

“Premios de cine del Festival de Antakya”, reza la descripción qué puso la producción del festival haciendo mención al proyecto movilizante qué lo tuvo a Kerem Bürsin y a Irem Helvacioglu, está ultima haciendo de Enflatün, una joven que pierde la vista a los cinco años y comienza con ayuda de su padre a conectarse por medio de lo sensorial con ayuda de su padre, hasta qué fallece y luego termina conociendo a un hombre con la misma voz, llamado Oflaz y que le devuelve el sentido de la vida.

Este film surge posterior al trabajo de Bürsin en ‘Eda Y Serkan’. Por el momento no se sabe si la cinta dirigida por: Cuneyt Karakus se proyectará de forma internacional pese a qué hay una gran cantidad de fans que desean con muchas fuerzas poder ver este drama.

La reaparición de Kerem

Si bien el intérprete de ‘Eda y Serkan’ no ha hecho mención al respecto, en las últimas horas se presentó en el Luma Kisa Film Festivali en el marco de una charla para jóvenes estudiantes en el Edificio del Rector, Estambul y dónde respondió una seguidilla de inquietudes que surgieron vinculado a su último trabajo, ‘Ya Çok Seversen’.

Fuente: Instagram - @lunakisafilmfestivali

En la casi hora y media qué Kerem estuvo ahí el público presente indagó en diferentes cuestiones de su vida principalmente en su rol de actor y cómo es hacer ciertas escenas cómo las románticas dejando en claro qué no es cómo uno cree qué es y qué la situación es hasta incómoda al momento de grabar.

"Las escenas románticas no son románticas en absoluto. Hay 150 personas frente a ti. Tu pareja comió algo con cebolla durante el descanso. No hay nada romántico ahí. estar seguro. o sea, las escenas más vistas no son nada románticas", expresó en cuánto al enamoramiento real qué muchos presuponen qué hay en medio de una fuerte química, qué se generó en pantalla con Hafsanur Sancaktutan.

