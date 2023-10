Isadora, la hija de Chayanne, conquista las redes al presumir su sensual figura

Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, es un ícono en la industria del entretenimiento latina que ha dejado una huella imborrable a lo largo de décadas. Nacido en Puerto Rico en 1968, Chayanne se destacó como cantante, actor y bailarín. Su música abarca géneros como pop latino, baladas románticas y ritmos tropicales, y su estilo carismático y su voz apasionada lo han convertido en una figura admirada por millones de fanáticos.

A lo largo de su carrera, Chayanne ha vendido millones de álbumes en todo el mundo, gracias al corte romántico de sus letras. Pero también, su carisma y energía en el escenario sumaron su granito de arena para que cautivara a personas de todas las edades. Y, como si fuera poco, el intérprete de “Dejaría todo” supo destacar en la televisión como uno de los galanes de comienzos de los 2000’.

Para coronar su vida de puro éxito, Chayanne formó una familia hermosa de la que se siente orgulloso todo el tiempo. En los ’90, el boricua se casó con Marilisa Maronesse, la modelo con quien, más tarde, tuvo a sus dos hijos. Lorenzo e Isadora llegaron a sus vidas en esa misma década, y, desde entonces, Elmer y Marilisa les brindaron todo su amor y su enseñanza.

Isadora, de paseo por Nueva York. Foto: Instagram @isadorafigueroa

Por supuesto, Chayanne les mostró su pasión por la música, inspirándolos, de alguna manera, a seguir sus sueños. Si bien Lorenzo prefirió el camino del influencer y del emprendedor, Isadora sí se guió por los pasos de su padre en la música. Es más, hace casi un año, la joven lanzó su primer single, titulado “HBD!”.

Mira el video de Isadora

Isadora ya cuenta con una fanaticada propia, más la de su padre. Es por eso que, en las redes sociales como Instagram, la artista de 22 años tiene más de 400 mil seguidores. Pues, no duda en compartir su música, sus fotos y sus secretos con los internautas, creando un vínculo mucho más sincero.

Isadora es la hija menor de Chayanne. Foto: Instagram @isadorafigueroa

En su más reciente posteo, Isadora compartió las postales que tomó durante su paseo por Nueva York, provocando furor entre sus seguidores de Instagram. “Me and @taylorswift were in New York at the same time…did we plan it…? Maybe. Maybe not”, escribió la joven, y sus fans respondieron: “Ta muy guapa”; “Talento, belleza, inteligencia y una voz espectacular”; “esta primera foto está pero de ataque, perfection”; “Girl I miss you so much!! Ya te quiero ver”; “Cool”; “Qué lindo lugares; hermosa como siempre”; “La foto 7 igualita a papá y mamá”; “Nyc looks so good on you”; “Que hermosa juventud, tan linda como sus padres”.