Con una pose de bailarina, Su Burcu Yazgi Coskun llenó de ternura la red al mostrar su regreso a uno de sus grandes hobbies

Su Burcu Yazgi Coskun se supo ganar el corazón de todos al estar al frente de 'Todo por mi hogar' qué ya transita su cuarta temporada al aire pero sucede qué la artista además de actuar incursiona en otro rubro del ambiente artístico, la danza. Así fue cómo por medio de Instagram mostró ese otro talento.

Su burcu bailando

El 23 de abril, Su Burcu Yazgi Coskun, publicó un reel en el qué se la vio junto al coreógrafo Ömer Yesilbas practicando un baile de hip hip con la canción 'Don't call me comin down the side of me I like to get it poppin' de Sza.

En el clip qué ya cosecha más de medio millón de visitas se la puede ver a Su Burcu sonriendo a cámara y luciendo su gran figura llevando un cómodo outfit para poder bailar facilmente: top blanco y luego buzo corto con manga larga y joggineta todo en fucsia y zapatillas converse all star en tono blanco.

Otra disciplina

Sucede qué además de actuar y tomar clases de hip hop, la intérprete de Kardeslerim también se perfecciona en el universo del ballet y así fue cómo en las últimas horas lo mostró en su red.

Fuente: imagen - instagram @suburcuyazgiicoskun

delicada y dedicada.

En una seguidilla de historias vía Instagram, Su Burcu poso tres veces cómo una bailarina aficionada primero sentada frente al espejo del estudio y luego parada al lado de la profesora, Ada Nil Karamehmedoglu en las fotos se la llegó a ver con un top rosado, calzas plateadas, poleas y de calzado unas ballerinas.

Chari.