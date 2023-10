Jennifer Lopez lleva una camisa con aberturas XL y enseña de más

Jennifer Lopez es una de las celebridades más destacadas de la industria del espectáculo. No solo ha logrado conquistar al público con su talento para trabajar en el cine, sino que también es un icono en el mundo de la moda. Cada aparición pública que hace la diva del Bronx queda para el recuerdo. Hace unas horas, la intérprete se animó a publicar un carrete de imágenes presumiendo su belleza con un look que dio que hablar.

Jennifer Lopez tiene un estilo elegante pero sexy. Imagen de Instagram @jlo.

A lo largo de los años, Jennifer se ha convertido en sinónimo de talento y estilo. Ha demostrado su habilidad cautivando al público con sus diversas interpretaciones. La actriz ha participado en comedias románticas, dramas emocionantes e incluso en cintas de acción y suspenso. Por este motivo, ha ganado una base importante de seguidores y el respeto de la crítica y los expertos en cine.

Su influencia no solo se limita a la actuación, puesto que también ha dejado su huella en la escena de la moda. Cada una de sus apariciones públicas se convierte en un evento en sí mismo, y la elección de vestuario se transforma en un acierto. Jennifer tiene un estilo elegante, pero a la vez audaz, por lo que ha inspirado a muchas personas de la industria de la moda.

Jennifer Lopez lleva unos zapatos Dolce Gabbana. Imagen de Instagram @jlo.

Recientemente, Jennifer se animó a compartir una publicación en Instagram para enseñar su look del día. En esta oportunidad la cantante lució un atuendo simple pero alucinante, un vestido camisero holgado de color blanco, con aberturas en la parte inferior que dejaban ver parte de sus piernas. Para complementar la vestimenta, la artista agregó unos zapatos de plataforma dorados con un mini bolso y accesorios del mismo color.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que al instante le llegó una lluvia de corazones y comentarios. Algunos halagaron su look elegante y audaz, mientras que otros le dedicaron saludos: "¡Me encanta este look!", "Impresionante como siempre", "100% Reina", "Tan hermosaa", "Dioss, es tan elegante!".