Jennifer Lopez enseña su figura escultural con un vestido muy ajustado

Jennifer Lopez se ha convertido en uno de los íconos latinoamericanos más preciados dentro de la industria del entretenimiento. La artista destaca no solo por su increíble voz sino por su gran nivel actoral. Pero esta vez, Jennifer Lopez fue elogiada por un vestido que resaltó a toda su belleza.

A sus 54 años de edad, Jennifer Lopez ya cuenta con un largo recorrido dentro de la industria que la posicionó como un símbolo de moda y belleza de gran importancia. La artista no desaprovechó la ocasión y mostró toda su sensualidad en los Daytime Beauty Awards, unos premios en Los Ángeles donde reconocen los aportes de la ciencia detrás de la belleza y bienestar.

Jennifer Lopez en los Daytime Beauty Awards

Su última película fue "The Mother" para Netflix. Foto: Instagram/ Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez sorprende a todo su público con su estilo elegante pero revelador. Sin dudas, la artista sabe qué prendas lucir y cómo combinarlas para que sus looks sean la envidia de todos los presentes. Su estilo elegante no es sinónimo de reservado, al contrario, Jennifer adora mostrar su tonificada figura en cada evento.

El escote en V que se llevó varios halagos

Para los Daytime Beauty Awards, JLo caminó con look asimétrico. Se trató de un vestido con corte sirena acompañado de volados a la mitad de sus muslos. Las características del vestido y su color blanco con un estampado de flores rosadas, le dieron un increíble volumen a las caderas de la artista.

Actualmente, Jennifer Lopez está casada con Ben Affleck. Foto: Instagram/ Jennifer Lopez.

Pero eso no fue todo, el vestido de Jennifer Lopez tiene un escote en V que dejó reveló mucha piel de la artista. Sin duda JLo lucía como una verdadera diosa y sus seguidores de Instagram no opinaron lo contrario. En pocas horas, la artista contaba con miles de likes y algunos comentarios que no dejaban de alabar la figura de JLo.