Jennifer Aniston reapareció publicamente y dejó con la boca abierta a más de uno al lucir una importante prenda de colección de Valentino

Jennifer Aniston está viviendo un gran presente laboral, la artista quién ya lleva tres temporadas del talk show qué se transmite por Apple TV se reencontró con Pierpaolo Piccioli, la cabeza creativa de Maison Valentino en medio de un evento de moda y fue el diseñador de moda quién por medio de Instagram anunció que en uno de los capítulos él hace una participación especial junto a la artista.

Fuente: imagen - instagram @pppiccioli

sellar una linda amistad.

"Jennifer y yo. El show matutino (Rosa) Cuando todo esto de "The Morning Show" comenzó realmente no sabía qué esperar. Estaba emocionado porque me encanta estar en el set, me encanta el making of y el detrás de escena pero esta vez tuve que actuar y eso fue un poco diferente. Primero porque era una amiga que me lo pidió, así que Jennifer jugó un gran papel en eso, y luego porque tenía que ser yo mismo de verdad, actuando sí pero siendo yo mismo", reza la descripción qué Pierpaolo puso en su feed y en el qué expresó el haber estado muy contento de poder trabajar con Jennifer Aniston persona con la qué selló una fuerte amistad casi de hermandad, y acompañó el posteo con un extenso carrousel de fotografías dejando espiar el backstage de la escena además dd una tierna foto en modo selfie junto a la intérprete de 'Friends'.

"Para resumir, todos me recibieron de la mejor manera posible, tuve un entrenador de actuación que me ayudó a organizar mis líneas y a sentirme seguro de mí mismo. Nos sentamos y discutimos cómo evitar los clichés que a veces rodean una imagen de diseñador y ajustamos mis líneas", siguió en cuánto cómo ha sido todo el proceso y lo bien qué la ha pasado.

"Tuve la oportunidad de compartir no sólo mi trabajo y valores sino el significado de mi colección Pink Pp, todo condescendiente aunque sean unos minutos pero perfectamente orquestado. El enfoque de Jen hacia el trabajo es cálido y serio al mismo tiempo, al igual que todo y todos los que la rodean. Aprecié cada momento, mi hija Stella también estuvo con nosotros y eso lo hizo aún más especial. Estoy profundamente agradecido por esta experiencia y por la oportunidad que tuve", continuó completamente feliz y cómo broche de oro el contar con la ayuda también de una parte sanguínea de él qué tambien está dentro de su equipo.

¡¡No puedo esperar para hacerlo de nuevo!! Grazie Jennifer, grazie Nancy, gracias a mi equipo y a todos los miembros del grupo, al casting, al director, a todos, ¡grazie! Ir a Los Ángeles y a los estudios a actuar fue un poco "innovador", ¡pero fue una bendición

Vestido simbólico

Sucede qué Jennifer Aniston volvió a recurrir a una pieza de Valentino de suma importancia y es qué se trata del mismo vestido negro de gran escote, una sola manga y con corte en la entrepierna qué lució en la noche de los Golden Globes 2020

Fuente: imagen - instagram @maisonvalentino

hipnótica y única.

En medio de un nuevo año de celebración, Jennifer Aniston y también Zoe Saldaña fueron parte de la presentación de 'Valentino Pink Gown' en Los Ángeles en motivo de concientizar sobre cáncer de mama y fue allí dónde la intérprete de 'Marley y yo', volvió a lucir aquel vestido, siendo su tercera vez puesto qué la segunda fue cómo aparece en la foto de arriba.

Fuente: imagen - getty images

fuente: imagen - maisom valentino.

Tal cómo se muestra en la primera postal, Jennifer lucía radiante con la prenda qué fue exclusivamente diseñada para ella en aquel entonces y desde la cuenta Maison Valentino detallaron más acerca del vestido, el reencuentro y el evento solidario llevada a cabo en L.A.

"En la escena se la ve llevando un vestido negro de la colección 2010 de Valentino", se llega a leer en la historia de instagram

"Para el episodio 7 de la temporada 3, los looks de la colección de la Maison ocupan un lugar central en un evento repleto de estrellas, donde Pierpaolo y Jennifer Aniston tienen un intercambio icónico", dijeron a modo de adelanto del capítulo de moda qué pronto se podrá ver en la plataforma de streaming.

Además dieron más detalle sobre esta campaña de octubre acerca de la concientización por el cáncer de mama: Con motivo del Octubre Rosa, el mes de la prevención del cáncer de mama, el Hospital Isola Tiberina, en colaboración con @pppiccioli, director creativo de Valentino, ha organizado una exposición fotográfica para concienciar sobre la enfermedad", explicaron sobre la muestra con todos vestidos rosas en el mes rosa.