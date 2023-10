Guillermina Valdés modela un conjunto con transparencias y conquista corazones

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés se conocieron en Lollapalooza y después se empezaron a seguir en Instagram. Así lo contó él. Recientemente blanquearon su relación y no hubo quien no se hiciera eco del tema. "Hace cinco meses que nos conocemos", reveló él en diálogo con Teleshow.

Y agregó: "Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera".

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés están juntos desde hace cinco meses

"Soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad", indicó el actor.

Sobre la actriz, en la misma entrevista, señaló: "Siento una gran admiración por Guille. Muchísima admiración. Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos. Es como tener 15 hace 50 años".

Guillermina Valdés encandila con su gran belleza

La dupla inició conversación en las redes sociales. Allí, Valdés es muy activa y con frecuencia llama la atención con el contenido que comparte. Recientemente, lo hizo con un pequeño video en el que modeló un precioso conjunto con transparencias y conquistó miles y miles de corazones.

