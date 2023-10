En medio del éxito de su show en cines, Taylor Swift sorprendió a los 'Swifties' con una poderosa noticia

Taylor Swift sin lugar a duda está creando una gran fiebre primero lo logró con su 'Eras Tour' y ahora con el imbatible concierto qué ya lleva recaudado globalmente según The Hollywood reporter 123.5 millones de dólares y qué se encuentra disponible en todas las salas. Es una gran locura lo qué la celebrity logra en los espectadores fanáticos puesto qué se los ha visto: llevar sillas, pasear en ronda circular, gritar cada una de las canciones y hasta bailar. Ante tanta repercusión la intérprete de 'Love Story' quiso regalarle a todos una experiencia 'viva' a lo grande y así fue cómo la cantante lo dio a conocer en su último posteo de Instagram ante sus más de 274 millones de followers.

"Qué cosa realmente alucinante en la que has convertido la película de concierto de The Eras Tour. He estado viendo vídeos de ustedes en los cines bailando y pavoneando y recreando coreografía, creando chistes internos, lanzando hechizos, comprometiéndose, y en general creando el tipo exacto de caos alegre por el que somos conocidos", comenzó diciendo Taylor Swift y lo acompañó con fotos de su ep 'Cruel Summer' qué cosecharon más de 7.4 millones de corazones.

"Una de mis cosas favoritas que has hecho fue cuando apoyaste a Cruel Summer TANTO, terminé empezando el show de The Eras Tour con él. Por los viejos tiempos, voy a lanzar el audio en vivo de la gira para que todos podamos chillarlo en la comodidad de nuestros hogares y coches MÁS un nuevo remix de @lpgiobbiiii. Muchas gracias, por siempre, guau, simplemente gracias!!!", cerró invitando a qué todos pudieran disfrutar de la canción de diversas formas: concierto en vivo y un mix electrónico.

Al ingresar a Spotify se pueden ver las tres canciones qué hacía referencia Taylor y qué tiene una duración redonda de 10 minutos: 'Cruel Summer live from T.S', 'Cruel Summer LP Giobbi Remix' (con el dj de Techno house) y 'Cruel Summer', la versión original.

Sucede qué muchos usuarios se hicieron eco de la gran noticia y es por ello qué aquí te compartimos los tweets más virales venidos de los Swifties qué no le pierden pisada alguna a la bella y poderosa artista. Además de contar con una pequeña confusión con el paisaje de la foto promocional qué llegó a Filipinas.