No existen dudas de que Soledad Pastorutti es una de las cantantes más queridas de la Argentina. Como prueba de ello están sus redes sociales, donde sus admiradores la llenan de mensajes y corazones. En Instagram, la artista de Arequito cuenta con casi dos millones de seguidores.

En una de sus últimas publicaciones, La Sole conquistó miles y miles de corazones con una fotografía a orillas del mar. Junto a la postal, compartió un poema. "Me declaro culpable de vivir sin permisos. De ir haciendo el camino con instinto insensato. Transitar sin licencias cada día prestado. Imprudente, tenaz, pero siempre a tu lado", comenzó diciendo.

Soledad Pastorutti conquistó miles y miles de corazones a orillas del mar

Y continuó: "Me declaro culpable de seguir adelante. Arrastrando dolores, repitiéndome errores. De ser más voluntad que razón en la marcha. Y perder el partido por buscar la revancha. Me declaro incapaz de cambiar mis principios. Por ser fiel o quizás por no entrar en más líos. Puedo perseverar, puedo ser obstinada. Pero siempre soy yo en cada cosa que haga".

Por último, Pastorutti sumó: "Me declaro culpable de ser tal como soy. De no ir camuflada a cada sitio que voy. Siempre he sido sincera y hoy también me doy cuenta. Que me siento incapaz de cambiar esta esencia".

La Sole se lleva todas las miradas con su belleza en Instagram

Los comentarios, como era de esperar, no demoraron en aparecer en el posteo de La Sole. "Todo tu ser es indispensable como herramienta de supervivencia. Gracias por todo tu arte y por todo lo que sos. Por dejarnos conocerte sin barreras y abrazarnos a todos con el mismo amor que hace tantos años. Sos todo lo bueno. Te deseo lo mejor porque vos sos lo mejor", le escribió una internauta.