Desde el mar, Claudia Albertario se llevó todas las miradas con su bella figura

Como sucede a menudo, Claudia Albertario conquistó miles y miles de corazones con el material que subió a su cuenta de Instagram. Esta vez, lo hizo con un pequeño video desde el mar. "Por una bonita semana para todos de amor y paz", escribió junto a las imágenes.

Claudia Albertario en Instagram

Rápidamente se llenó de comentarios. "La más linda de todas... lejos", "Bomba", "Extraordinaria", "Bellísima", "Y pensar que laburaste en McDonald's Triunvirato, ¿te acordás? De ahí, a las pasarelas. Una genia", "Divina. Se te extraña. La Barbie argentina" y "Que sea una bella semana para vos también Clau", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Albertario compartió el video desde Estados Unidos, país en el que reside desde hace casi una década. Allí se instaló junto a su expareja y sus hijos. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", reveló la actriz a ¡HOLA!

Desde hace casi una década, Claudia Albertario vive en Miami

Y detalló: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces. Cuando vendí un departamento en Buenos Aires, decidí invertir acá. Lo arreglé y lo vendí. Me copó lo que hice y decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí".

Además, en América del Norte la reconocieron por su trabajo en la obra 'Bajo Terapia'. "Me entregaron la llave por el aporte a la Cultura -señaló Albertario-. No hay tanta variedad como en Argentina. Es una ciudad que da para otras cosas y, sin embargo, van y se consume el buen teatro".

