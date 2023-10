Britney Spears confesó que Justin Timberlake le fue infiel con otra celebridad

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron allá por 1992, cuando trabajaban en 'The Mickey Mouse Club', una versión revival del programa original producido por Walt Disney Television, que se transmitió en Disney Channel. Luego, las celebridades fueron pareja de 1999 a 2002. Recientemente, un medio estadounidense reveló que la cantante acusó a su expareja de haberla engañado con otra celebridad.

El próximo 24 de octubre, la intérprete de 'Womanizer' lanzará su propio libro 'The Woman in me', que en el español se traduce como 'La mujer en mi'. En este contexto, en las últimas horas salieron varios adelantos de las memorias de la cantante. Al parecer, el portal 'TMZ' informó que Britney confesó que supuestamente Justin la engañó con una figura reconocida.

La cantante no quiso dar nombres en su libro, para proteger a la celebridad, revelando que "la mujer tiene una familia ahora". El motivo de Spears no era avergonzar a esta persona, así que simplemente hizo esta declaración, pero dejará que sus fans conecten los puntos y saquen sus propias conclusiones. Durante muchos años, la artista asumió la culpa de su separación con Timberlake, por aparentes especulaciones de que ella lo había engañado. Al parecer, ahora todo apunta a que la infidelidad fue mutua.

En 2002, Justin Timberlake escribió uno de los éxitos más grandes de su carrera 'Cry Me a River'. En ese entonces, se especuló que la canción estaba relacionada con su ruptura con la cantante Britney Spears y muchos creyeron que ella lo había engañado. La artista nunca habló al respecto, pero tampoco negó las especulaciones y un año después lanzó 'Everytime', un tema que habla del dolor de una relación que ha terminado, con sentimientos de pérdida, culpa e incluso en una estrofa pide perdón.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que esta canción podría estar relacionada al aborto al que se sometió Spears. 'TMZ', también dio a conocer que en el libro, Britney confiesa que Justin "la dejó embarazada y la empujó a abortar". Muchos fans especularon que el videoclip de 'Everytime', al igual que la letra, habla de este embarazo y el aborto, ya que al final del clip se ve a una mujer dando a luz.