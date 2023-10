Will Smith rompe el silencio tras las explosivas declaraciones de su esposa

Jada Pinkett Smith lanzó su autobiografía el pasado martes, un libro titulado 'Worthy'. Luego del estreno, se desató una gran polémica, ya que la actriz estadounidense abrió su corazón y blanqueó que se había separado de Will Smith en 2016. Después de esto, el actor decidió romper el silencio y reveló que vivió una "ceguera emocional" a lo largo de su matrimonio.

Jada Pinkett Smith escribió un libro autobiográfico. Imagen de Instagram @

jadapinkettsmith.

Al actor de 'El príncipe del rap en Bel-Air', le pareció oportuno hablar y dar su testimonio, luego de que Jada Pinkett hablara de su separación en su libro. Will escribió un correo al New York Times y reveló que las declaraciones que había hecho su esposa lo habían despertado. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", expresó el intérprete.

La autobiografía de Jada, hizo que Will la conociera más en profundidad, ya que notó que ella había vivido una vida más difícil y al límite de lo que él había percibido en el pasado. Por esta razón, el actor admitió que ella era más "resistente, inteligente y compasiva" de lo que él creía. El matrimonio tiene sus altibajos y parece que los Smith, han transitado un largo camino que los ha hecho aun más fuertes.

Will y Jada tienen una relación muy compleja. Con altibajos, pero se tienen mucho amor. Imagen de Instagram @willsmith.

Sobre su actual relación, Jada Pinkett Smith fue un tanto ambigua, pero habló con sinceridad revelando que todavía lo estaban intentando. "Creo que cuando llegamos al 2016 estábamos agotados de intentarlo", comentó durante una entrevista con la NBC. Por otro lado, agregó que en aquél momento los dos tenían demasiadas pretensiones sobre lo que debía ser la otra persona.

Will y Jada formaron una hermosa familia. Imagen de Instagram @

jadapinkettsmith.

Actualmente, Jada y Will siguen casados: "Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos, trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa". La actriz explicó que los dos se tienen un amor profundo, así que están intentando descubrir como llevar la relación y el matrimonio. Para finalizar, Pinkett confesó que mantuvieron la separación en secreto durante mucho tiempo, porque aún estaban intentando descubrir cómo ser compañeros entre ellos.