Millie Bobby Brown le reveló a un importante magazine su máximo deseo luego de haberse casado con Jake Bongiovi

En las últimas horas se ha presentado oficialmente, la nota qué Glamour México le hizo a la estrella de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown en la qué le reveló a un importante magazine su máximo deseo luego de haberse casado con Jake Bongiovi haciendo referencia a su importante rol en la sociedad desde la parte causas sociales hasta el gran presente personal qué pasa junto al actor americano a poco tiempo de haber contraído matrimonio. Así fue cómo el magazine presentó a la artista vía Instagram.

Fuente: imagen - Glamour México sesión de fotos hipnóticas.

"Nuestra portada Global de 'Global WOTY' está construyendo un imperio. Más allá de actuar en la pantalla grande, Millie Bobby Brown tiene su propia marca internacional de belleza, Florence By Mills, una productora dueña de la franquicia de #EnolaHolmes y este año ha publicado su primera novela", reza la descripción con la qué promocionaban qué Millie Bobby Brown era la protagonista de este mes de la sección 'Glamour Women Of The Year", el anunció lo acompañaron con centenares de looks qué se ven retratados en la nota digital cómo por ejemplo un vestido de verde esmeralda con espalda semi descubierta de Roberto Cavalli y unos tacones de tiras en dorado de René Caovilla.

Dedicarse a ser feliz

En un mano a mano con la periodista, Jenny Singer para Glamour, Millie (19) estuvo ahondando en la decisión de casamiento siendo qué con Jake Bongiovi (21) son chicos: "Eramos modelos de modelos de relaciones maravillosas y amorosas", expresó en cuánto a qué los padres de ambos dieron ese paso a una temprana edad.

Fuente: imagen - Glamour México

Top: Christian Dior.

nada la frena.

Además Millie solo ha tenido palabras de agradecimiento para su segunda familia puesto qué la aceptaron y la integraron maravillosamente y en otra línea sobre su autopercepción confiesa qué aprendió a confiar en ella misma y aceptar el 'sentido de las oportunidades' en cuánto a pensar varias ideas de concretar: escribir un libro '19 pasos', (basado en una historia de.supervivencia durante la segunda guerra mundial), hacer una película y también de su costado más humano, el rol qué tiene cómo embajadora de Unicef.

Un verdadero sueño

Sucede qué en medio de la entrevista, Millie confesó qué su primer deseo no era casarse, si no el de convetirse en madre.

Fuente: imagen - instagram @jakebonjovi

amor qué sigue su rumbo.

"Quería ser la mujer qué mi madre es para mí y deseaba ser la mujer qué mi abuela era para mí asi que nunca tuve la idea de ser esposa", le confesó a Glamour México aunque después sumó qué la idea de no casarse vino más desde el lado de un prejuicio interno de no querer cumplir con un estereotipo lineal en el qué debía dedicarse a la relación y ya.

"El no quiere que sea eso. Quiere qué me dedique a lo mío y viva mi vida", esa es la frase qué Millie utilizó y qué a su vez le hizo darse cuenta de qué debían dar el paso del casamiento, lo pensó firmemente al ver la postura de apoyo por parte de Jake además de haber dicho una frase reveladora: "El fue una parte muy importante de qué yo me amara a mí misma y me convirtiera en mujer", sumando qué gracias a haberlo conocido pudo 'quererse a ella misma'.