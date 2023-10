Britney Spears confesó que se embarazó de Justin Timberlake y tuvo que abortar por este insólito motivo

Britney Spears supo ser toda una diva pop a comienzos de los 2000, admirada por varias generaciones por su voz, carisma, talento y belleza. Pero, con el correr de los años, la artista estadounidense se vio afectada por el lado oscuro de la fama, el acoso de los paparazzis y la tutela que su padre ejerció sobre ella.

Es por ello que, por mucho tiempo, la intérprete de “Baby one more time” se mantuvo alejada del mundo del espectáculo, sin dar su versión acerca de las polémicas que atravesó a lo largo de su carrera. Para felicidad de sus fanáticos, la próxima semana, Britney lanzará su libro “The Woman in Me” (La mujer que hay en mí, en español), en el que, finalmente, dará detalles de su historia como mujer en la industria musical.

El libro llegará a las librerías del mundo el 24 de octubre próximo, por lo que todo el mundo está expectante a lo que Spears tiene para contar. Pero la cantante se quiso adelantar a su lanzamiento, al revelar una noticia exclusiva acerca del doloroso momento que tuvo que pasar durante su relación con Justin Timberlake.

La cantante lanzará su libro "The woman in me" el 24 de octubre. Foto: Instagram @britneyspears

De acuerdo con lo revelado por el medio People, Britney se quedó embarazada de Justin Timberlake, pero tuvo que abortar por decisión de su entonces pareja. “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", escribió la cantante en su libro.

Enseguida, Spears confesó que ese aborto la marcó para toda la vida, al expresar las siguientes palabras: "Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida".