Jimena Barón cuenta con seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram que llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Así ocurrió en una de las últimas, donde compartió una serie de fotos en bikini que se llevaron todas las miradas.

"La primera foto la elegí porque ando cerrando mucho los ojos, pensando qué suerte tengo. Gracias Dios. Estoy rodeada de dos bombones que me llenan de amor. Hoy encima rodeada de mar. Más lindo que esto no existe", escribió junto a las instantáneas.

Las fotos de Jimena Barón en bikini que se llevaron todas las miradas

Los mensajes, como era de esperar, no demoraron en aparecer. "Que lindo Jime, te juro que me hace muy bien verte feliz. Sos tan luchadora", "Me encanta que te estén pasando cosas hermosas… pareces muy buena persona y tu hijo es muy dulce y hermoso. Merecen ser felices. Me alegro que haya aparecido un buen hombre en tu camino. Muchas felicidades" y "Que lindo es verte feliz, te mereces todo lo lindo", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

En Instagram, Jimena Barón no solo comparte fotografías suyas o junto a Matías Palleiro o a su hijo Momo, sino también algunas reflexiones. Poco tiempo atrás, habló sobre cómo ve la vida y cómo hace para tratar de superar las adversidades que se le presentan.

Jimena Barón, bellísima

"Hay como una creencia generalizada, instalada y poética de la vida, que creo que viene de la religión; que es esta cosa de que ‘si sos bueno te vienen cosas buenas’ y que ‘la vida es lo que vos hacés y construís’", expresó la actriz y cantante.

Y añadió: "Yo, a mis 36, pienso que esto es mentira. Es muy bello de pensar, pero no es así. La vida es un camino, que incluso tiene una duración que la vida misma decide. La vida hace lo que se le canta el c***".

Por último, Barón manifestó: "Nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta; de hacer que eso sirva para algo".