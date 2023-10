Nicky Jam revela cómo conoció a Karol G antes de que fuera famosa

Los artistas latinos vienen dominando el mundo desde hace tiempo, con el famoso reggaetón. Desde su surgimiento, a comienzos de los 2000, este género urbano supo arrasar con todo en las plataformas musicales. Pero, lo cierto es que, en los últimos años, el furor por la música y la cultura latina se ha acrecentado a nivel mundial. Esto gracias a la música de artistas como Bad Bunny y Karol G, entre tantos otros.

Sin dudas, la “bichota” es la actual referente internacional de la música latina en el mundo. Pues, está más pegada que nunca con cada uno de sus temas del álbum “Mañana será bonito”. Como si fuera poco, Karol arrasó en la reciente entrega de los premios Billboard, llevándose varios premios, además del respeto por parte de los más grandes en la industria de la música.

A pesar de que ahora esté en la cima, la cantante oriunda de Medellín nunca ha negado sus raíces y todo lo que tuvo que luchar para conseguir estar donde está. Es que Carolina Giraldo Navarro empezó a cantar en concursos de talentos, en fiestas de su barrio y bares, y supo ir golpeando puertas, segura de sí misma, hasta conseguir ser escuchada por los grandes. Precisamente, esto le pasó con el mismísimo Nicky Jam, de acuerdo a una anécdota que el propio artista confesó.

Karol G y Nicky Jam grabaron "Amor de dos" en 2013. Foto: Captura Youtube

La anécdota de Nicky Jam con Karol G

En más de una oportunidad, Nicky Jam y Karol G colaboraron en canciones que se volvieron un hit. Este es el caso de “Leyendas”, “Poblado”, “Mi cama” y “Amor de dos”. Sin embargo, antes de que la colombiana se lanzara como cantante oficialmente, tuvo la chance de conocer al reggaetonero.

Mira el video de Nicky Jam y Karol G

Durante una entrevista que Nicky Jam le dio a la gran Ivy Queen, el artista confesó: “Un día, cuando Karol habrá tenido como 15 años, fue a una discoteca en la que yo estaba cantando en Medellín. Se me acercó y me dijo: ‘¿Será que yo puedo cantar contigo?’ Le respondí: ‘¿Cómo entraste aquí?’ (...) Me dijo: ‘Yo tengo una canción que quiero cantar contigo’, y le respondí: ‘Dale, vamos a cantar’”.

“Nunca en mi vida iba a pensar yo que, años después, íbamos a hacer un dúo juntos, y después Karol G es la estrella que es”, concluyó Nicky Jam.