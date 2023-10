Estas son las reacciones más graciosas de los ‘Swifties’ que fueron circulando en medio del estreno de The Eras Tour Film

La avant premiere de 'The Eras Tour Film' hizo paralizar al mundo entero y es qué Taylor Swift ha roto el primer récord a horas de haber llevado su gran creación artística a las salas de cine de más de 90 países. En Twitter por Rotten Tomatoes y vía web de The Hollywood New Reporter se dieron a conocer los primeros números logrados por el director, Sam Wrench y la cantante.

sorprendente.

Segun información exclusiva de datos estadísticos por THR, Taylor Swift en el debut recaudó más de 2.8 millones de dólares pero eso no es todo si no qué además, Rotten Tomatoes, el medio dónde se colocan las destacadas críticas de importantes periodistas globales muestra qué de momento ya hay hechas 18 reseñas y qué se llegó al 100%, lo qué significa qué logró la mayor positividad y de costado se logra ver qué la audiencia lo aprobó de la misma forma.

Las desopilantes reacciones

Sucede qué los espectadores no pudieron quedarse quietos y bailaron y se divirtieron durante las casi tres horas del show con mucha hiperactividad y del otro lado hubo multiples comentarios al respecto es por ello qué aquí te compartimos algunos mega insólitos y de humor qué fueron circulando.

??????locura absoluta.

"Yo llegando a Cinepolis 'Me da un boleto para la película de las morritas poseidas... ¿El exorcista? No, la de Taylor Swift", twitteó @yosoybetomtz quién lo acompañó con un video en el qué se ve a un grupo de fanáticos bailando en círculo mientras en la pantalla se llevaba la escena en la qué Taylor cantaba Willow.

"A fan stealing an "Eras Tour" film poster", twitteó @theswiftsociety replicando un video qué circulaba en Tiktok en el qué se lo vio a un joven correteando por un shopping con un poster robado de la promoción del show de Taylor.

"Así salí del The Eras Tour Film. Fácilmente, la mejor experiencia que he tenido en una sala de cine. Todo esto gracias a Taylor Swift", twitteó @davidcav21

Fan número uno

Cómo si fuera poco, quién tampoco se quiso perder de ver a su ex novia hoy por entonces amiga fue Taylor Lautner quién montó un desopilante despliegue al lado de la pantalla y qué las fans se encargaron de retratarlo en las redes.

El video

Allí se lo logra ver a Lautner rodeado por una gran cantidad de fanáticas bailando al ritmo de Karma, la canción la qué Swift cierra sus shows. Completamente desaforado se percibe cómo el joven hace una pirueta para atrás y luego hace un sensual baile de pies.