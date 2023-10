¿Vuelve a la televisión? El anuncio que Yanet García reveló en las redes

Yanet García es una figura que ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. La diva es conocida, sobre todo, por su trabajo como presentadora del clima en la cadena Televisa y su éxito como creadora de contenido en plataformas digitales.

La carrera de Yanet García despegó cuando se convirtió en la encargada de la sección del clima en el programa "Hoy" de Televisa, uno de los programas matutinos más populares en México. Su carisma, belleza y capacidad para presentar la información meteorológica de manera atractiva y comprensible la convirtieron en una de las figuras más queridas por la audiencia. Rápidamente, ganó el apodo de "La Chica del Clima" y se convirtió en un ícono de la televisión mexicana.

Sin embargo, en 2019, Yanet García tomó la sorprendente decisión de abandonar su puesto como presentadora del clima en busca de nuevos desafíos. Esta decisión sorprendió a muchos, pero marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera. La joven presentadora decidió emprender un camino como creadora de contenido en plataformas digitales y redes sociales.

YANET TIENE 14,9 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Yanet García se centró en el fitness y el estilo de vida saludable, compartiendo consejos, rutinas de ejercicio y recetas a través de sus redes sociales, particularmente en Instagram y YouTube. Su enfoque en mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable atrajo a una audiencia ávida de inspiración y motivación.

El anuncio de Yanet

Precisamente en Instagram, la diva le contó a sus 15 millones de seguidores cuál será su próxima movida en la industria, sorprendiendo a todos. Pues, reveló que estudiará actuación en la mítica New York Film Academy. “No me lo puedo creer. Soy oficialmente un estudiante de @newyorkfilmacademy y estoy tan orgullosa de mí misma, lo logré. Recuerda: ‘Sigue, sigue soñando, sigue creyendo y nunca dejes que nadie te diga, no puedes hacer algo’. Estoy lista para el próximo capítulo de mi vida”, escribió Yanet en sus redes.

Enseguida, los seguidores que tiene García en Instagram comentaron lo siguiente: “Imagina ser su compañero de estudio”; “Felicidades”; “Que joyaaaaaaa, ¡muchísimas felicidades! El inicio de una época dorada y de bendiciones para ti”; “Gran escuela! Pero lo más valioso es la gente q vas a conocer de todo el mundo con diferentes visiones e ideas! Éxito!”; “Que chingón!!!!”; “Que emoción!!! Pero no me sorprende lo que viene a tu mente siempre lo logras!!!!!”; “Eso bebe”; “Bravo bebé! Eres ejemplo de disciplina y metas claras! Que sigan los éxitos! Tqm!”; “¡¡Eso, fregona!! Orgullosa de ti”; “So proud of you. Amo verte cumpliendo tus sueños”.