Taylor Swift reapareció en el estadio para alentar a Travis Kelce y volvió a generar una verdadera revolución en la red

Comenzó con un simple mensaje y ahora va muy enserio la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, tan es así qué se la vio a la intérprete de 'Cruel Summer', yendo a alentar al jugador americano en el Arrowhead Stadium'. Así fue cómo el medio de comunicación, People vía Twitter dio a conocer el momento en el qué la estrella ingresaba al estadio.

El video

"Taylor Swift ha llegado al partido de los Kansas City Chiefs", twitteó de People haciendo qué el video tuviera más de 695 mil reproducciones del momento en el qué Taylor Swift estaba dirigiendose al palco vip para presenciar el enfrentamiento entre Chiefs y Broncos.

En el clip se puede apreciar cómo al desfilar por el pasillo el outfit qué escogió para la noche: musculosa negra, pollera tubo botas y arriba la campera deportiva K.S

Las redes estallaron

Sucede qué frente al fervor por la nueva aparición pública de Taylor muchos fanáticos estuvieron pendientes de lo qué ocurría y aquí te compartimos algunos de los tweets más virales.

"Taylor Swift y Donna Kelce esta noche en la suite de Travis Kelce en el estadio Arrowhead antes del partido Chiefs vs Broncos esta noche", twitteó @swiftNYC y lo acompañó con una captura en la qué se muestra qué Taylor estaba sentada al lado de Donna Kelce (madre de Travis).



"Taylor señoras y señores", twitteó @_SwiftieAF_ utilizando una de las frases qué usaron desde el medio de transmisión directo Amazon Prime Video en vivo al poner el foco de la atención en la bellísima y talentosa de Taylor Swift.



"Taylor hablando con el padre de Travis en el partido de esta noche", twitteó @swift_updates89 destacando una captura en la qué no solo se la veía a la mamá del deportista qué anda en boca de todos si no qué también de la presencia de su papá, Ed Kelce.