Si bien mucho de su trabajo sucede en Buenos Aires, Soledad Pastorutti elige vivir en Arequito, su ciudad natal. "Fundamentalmente por mis hijas, porque siento que se crían en una atmósfera donde yo puedo estar más presente, allá tengo más tiempo. Si ellas viven acá (en Buenos Aires) como soy yo, trabajadora constante, no sé, no llegaría nunca a buscarlas a la escuela. En el pueblo bajo varios cambios y puedo convertirme en madre, en esposa, en hija", señaló en una entrevista con Tatiana Schapiro.

En Natural, su último disco, no hay una canción dedicada a sus hijas pero, indicó: "siento que en el deseo de poder vivir en un mundo mejor y encontrar una esperanza hacia lo que va a venir, el futuro, están ellas, por supuesto".

Y en la misma nota, señaló: "Son dos nenas muy felices. Por suerte están viviendo otro momento del mundo. Se expresan, hay un intercambio mucho más fluido en la comunicación. Tengo la preocupación, especialmente con Antonia, que está entrando en la adolescencia, de cómo manejar la situación. Ella tiene 12 pero son 12 'extra large' digo yo: viene avanzado todo, ¿viste? Yo dejo que ella maneje los tiempos porque hay cosas que ellos mismos dicen: 'No, mamá, esto yo no quiero hablarlo'. Creo que no hay que dar información de más. De hecho, lamento que reciban tanta información a través de los medios que existen hoy".

El álbum de fotos de Soledad Pastorutti que conquistó miles y miles de corazones

La Sole es muy activa en Instagram y con frecuencia comparte contenido junto a sus pequeñas. Así ocurrió recientemente cuando subió un álbum de fotos en donde sale junto a toda su familia en Arequito. Como era de esperar, conquistó miles y miles de corazones. También, la llenaron de mensajes.

Soledad Pastorutti comparte con frecuencia llamativo contenido en redes sociales

"Ella va, juega al fútbol con el equipo del pueblo, después se viste de reina para una entrevista y termina la noche cantándole a todos. ¡Qué energía reina!", "Que aguante y versatilidad que tienen las Pastorutti" y "Qué lindo ver a una mujer con tantas facetas. Sos lo más. ¡Tan hermosa familia tenés!", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.