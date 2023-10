Claudia Albertario encandiló con su belleza tomando mate en bikini

Claudia Albertario armó las valijas y se mudó a los Estados Unidos casi 10 años atrás. Así como se abrió camino en la actuación en la Buenos Aires, también lo hizo en Miami. "Me entregaron la llave por el aporte a la Cultura haciendo ‘Bajo Terapia’. No hay tanta variedad como en Argentina. Es una ciudad que da para otras cosas y, sin embargo, van y se consume el buen teatro”, reconoció en diálogo con Radio Rivadavia.

Claudia Albertario vive en Miami

Este año, regresó a sus pagos para participar en un reality televisivo de Telefe, The Challenge Argentina. "No puedo creer la magnitud de la locura de lo que hice. Era todo muy potente, muy grande. Era todo a nivel Hollywood. Salíamos a hacer un juego y había 7 cámaras de pie, más cámaras, un dron… Era una cosa tremenda. Me llamó Telefe después de 9 años con esta propuesta y acepté", contó.

Además, gracias a sus capacidades y destrezas físicas llegó a la final. Eso le permitió ir a representar al país en Sudáfrica. "Éramos unos pichones, pero quedamos muy bien posicionados. Me preparé haciendo Crossfit. Hoy en día tengo más fuerza que cuando empecé, tanto física como mental. En cuanto la cabeza te dice ‘no’, ahí perdés", expresó Albertario.

Y sumó: "En la casa de Sudáfrica éramos 32. ¿Viste como hablamos en inglés? Mis hijos son bilingües y yo me fui perfeccionando un poco acá, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés. Venía con una base, pero si no lo hablás, no sabés. Acá me puse a tener conversación y digamos que lo perfeccioné".

En Instagram, Albertario es muy activa y con frecuencia sube nuevo contenido que llama la atención de sus admiradores. Ahora lo hizo con una fotografía tomando mate en bikini. Sin dudas, la preciosa artista encandiló a más de un internauta con su belleza.