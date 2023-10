No estamos preparados para lo que se viene: esto es lo que se sabe del nuevo disco de Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos del momento. De hecho, el año pasado lanzó su disco 'Un verano sin ti' y ganó un sin fin de premios y nominaciones, e incluso puso a bailar reggaetón a estadounidenses, ingleses y otras culturas que no acostumbraban escuchar música latina. Hace unos días, el artista anunció que se viene un nuevo álbum y sorprendió a sus fans de todo el mundo. A continuación, te contamos todos los detalles que se conocen hasta el momento.

Hace dos días, Benito Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, borró todas las publicaciones de su feed de Instagram y subió un video que causó intriga y misterio. En el pie de la publicación el cantante escribió: "El día más esperado por muchos ya llegó...", acompañado de un clip promocional. Los usuarios reaccionaron instantáneamente al post y demostraron su emoción: "Se acaba de caer el mundo", "Siempre te estuvimos esperando", "Bad Bunny está de vuelta".

En el video aparece un auto transitando por las calles de Nueva York, hasta que se baja una personalidad importante vestida con un traje elegante, pero no se sabe quién es. El hombre misterioso, que obviamente es Bad Bunny, ingresa a un lujoso restaurante y un empleado del lugar le da una cálida bienvenida: "Don Benito bienvenido a Carbone".

Mira el video

Al final del clip aparece el título del nuevo y quinto disco del cantante de Puerto Rico 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' y la fecha de estreno, que serpa el próximo viernes 13 de octubre. Algunas de las canciones ya las conocemos, porque fueron lanzadas hace semanas atrás, tales como 'Where She Goes' y 'Un Preview'.

Las pistas que lanzó Apple Music. Imagen de Instagram @applemusic.

Ayer, Apple Music compartió una imagen con algunos indicios sobre el disco, revelando que cuenta con 22 canciones y algunas colaboraciones sorpresa. Si bien no se conocen más detalles al respecto, Bad Bunny conversó con 'Vanity Fair' y expresó que ha estado "jugando con los sonidos" y se ha inspirado "en la música de la década de los 70", utilizando diversos géneros musicales, ya sea en inglés o en castellano.

La promoción del disco. Imagen de X @popbase.

El nuevo disco ha sido promocionado en diversas partes del mundo con carteles que expresan: "Nadie sabe si será este año o el próximo", "Nadie sabe si vamos a perrear o a frontear con el nuevo álbum de Bad Bunny".