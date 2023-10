Nicole Neumann modela para la cámara y enamora con su precioso look

Cansada de los falsos rumores, Nicole Neumann usó sus redes sociales y se descargó. "Vamos a charlar un poquito, porque me sorprende la poca responsabilidad de algunos escribiendo cosas que no existieron. Cosas que supuestamente dije que no dije, cosas que no pasaron... Por ejemplo, poner que gente amiga mía es ex de Manu y que yo fui una falsa porque en un evento la saludé. No", expresó en Instagram.

Nicole Neumann es dueña de una gran belleza

Y continuó: "Si hay algo que no soy es falsa, primero. Después, Sole en este caso, no salió con Manu. Creí que ya estaba recontra aclarado. Así que si estuve charlando con ella, sacándome fotos, subiendo historias es porque realmente tengo buena onda”.

"No está bueno que digan cosas que no pasaron, que no son, que no existen. Y sobre todo que pinten una persona de mí que claramente no soy, no está bueno. Corroboren la información, no escriban cosas porque simplemente las escuchan de alguien que quiere hacer mal, y que no son verdad. O cosas que les parecen porque van a vender título, no está bueno", señaló Neumann.

Nicole Neumann en Instagram

"Por favor, vivan, sean felices y dejen ser feliz al otro. Sobre todo no inventen ni repitan cosas que no tienen la certeza o alguna prueba de que así sean porque no está bueno, ensucian y generan dudas", manifestó.

En la web, Nicole es muy activa y con frecuencia llama la atención con el contenido que sube. Recientemente, enamoró con un precioso look que modeló para la cámara y los usuarios la llenaron de comentarios y corazones.

Mira el video de Nicole Neumann