Este es el vestido mega costosísimo con el qué Taylor Swift brilló en la premiere de su documental en concierto

En la noche de ayer, Taylor Swift se robó todos los aplausos al presentar su film 'The Eras Tour' en The Grove, Los Ángeles pero previo a desfilar por la alfombra roja junto a todo su equipo. La cantante de 'Karma' quiso dejar un mensaje en su cuenta de Twitter con un nuevo anuncio bajo el brazo.

Fuente: imagen - instagram @taylorswift13

posando pre - estreno.

"Día de estreno, realmente no puedo entender esto, pero.... Mira lo que realmente me obligaste a hacer: debido a una demanda sin precedentes, abriremos proyecciones de acceso temprano de la película de concierto The Eras Tour el jueves en Estados Unidos y Canadá. Como en... MAÑANA", twitteo Taylor Swift desde su cuenta @taylorswift13 respecto de qué se liberan más espacios para qué todos sean parte de la gran fiesta.

"También agregaremos horarios adicionales los viernes y durante todo el fin de semana. Todas las entradas estarán disponibles mañana por la mañana a las 10 a.m. Y se mostrará a partir del viernes en 90 países de todo el mundo. No puedo agradecerles lo suficiente por querer ver esta película que captura tan vívidamente mi aventura favorita en la que he participado: The Eras Tour. Y la mejor parte es que es una aventura en la que todavía estamos juntos. Subiendo al auto ahora", continúo referido a qué se verá a nivel global para qué nadie quede afuera.

El mega lookaso de lujo

Además de tomarse fotos con cientos de fanáicos, disfrutar de la película con su equipo y hasta la presencia de Beyoncé, Taylor lució una pieza hiper importante con el sello del atelier de lujo, Oscar de la renta.

Fuente: imagen - Instagram @oscardelarenta

Taylor en las mejores manos.

"Meticulosamente elaborado en un ingenioso mosaico de flores, el vestido azul tanzanita usado por @taylorswift espera los toques finales en el #odlratelier", reza la descripción qué pusieron desde la cuenta oficial de Oscar de la renta y lo acompañaron con Taylor posando en frente con el increíble vestido qué denominaron 'de hada' valuado en 11 mil dólares exclusivamente para ella y bajo el estilismo del diseñador de la estrella, Joseph Cassell.

La vestimenta

Sucede qué al indagar un poco más en el modelo qué vistió Taylor se pudo averiguar qué aparece en la página web oficial de Oscar de la Renta y qué es un anticipo de una colección.

Fuente: Imagen - Oscar De La Renta.

viene en dos colores: celeste y magenta.

El vestido está dentro de 'pre spring 2023', lo qué significa qué llevó consigo un look anticipado qué pronto se podrá ver en el Atelier del sello.

Chari.