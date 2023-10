Este es el momento desopilante qué Camilo Echeverry vivió con Indigo en medio de un paseo

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner no se despegan un segundo y es qué con el correr del tiempo el matrimonio se volvió mega querido a nivel global y ahora con la llegada de Índigo priorizan darle los momentos de mayor felicidad. Así fue cómo hace un tiempo atrás, el artista retrataba en su red social de Instagram un instante tierno familiar.

El video

En el reel de unos segundos se los puede ver a Evaluna y a Camilo quienes habían viajado con Índigo puesto qué el colombiano dio un recital frente a la playa allí en Tokyo.

Al momento de hacer diferentes recorridos, ninguno se separó y post show han disfrutado de la cultura japonesa desde diferentes aspectos: comida, compras, paisajes y demás. En el video se lo ve a Camilo tomando su celular y Evaluna creyendo qué era una foto a lo qué de fondo se oye la voz de Índigo diciendo 'Bapi' y el respondiendo 'Indi' a lo qué tiempo después le da un beso a Evaluna.

Blooper

En las últimas horas Camilo volvió a recurrir a las redes, esta vez en Tiktok para contar una anécdota mega graciosa qué ocurrió en medio de unas compras.

La palabra de Camilo

"Estoy yo con Indigo en mis brazos y hay una señora con un bebé por supuesto una señora qué no sabe español", se lo oyó decir al principio mientras qué caminaba por un espacio comercial.

"Entonces yo estoy con Indi y le digo 'saluda Indi, saludala', entonces Indi... (hace el gesto de la mano) y la bebé se ríe y la mamá no la veía porque la tenía en el pecho entonces le informo a la mujer qué su bebé se estaba riendo y yo con mi fabuloso inglés le respondo 'she is smiling" a lo qué ella entendió de repente qué estaba presentando a mi niña", siguió en cuánto a la desopilante secuencia.

"La señora miró a Indigo y le dijo 'hey Miley this is Jacob', entonces claro yo le dije 'hey Jacob' y le digo a Indigo 'say hi Miley', para seguir la vaina entonces ella le dice 'bye bye Jacob' y el le dice 'bye bye Miley', cerró en medio de risas de no terminar de entender el ida y vuelta.