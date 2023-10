Encuentro inesperado: Maluma y Britney Spears disfrutaron de una noche entre copas por Nueva York

Más de uno a quedado completamente mudo luego de qué se supiera de una fugaz salida de Maluma, J Balvin y Britney Spears, la gran bomba la arrojó el medio de comunicación, Page Six quienes informaron qué los tres estuvieron juntos en el club nocturno, Zero Bond del qué grandes celebridades cómo: The Weeknd, Diplo, Jared Leto y Natasha Lyonne, entre tantos otros suelen frecuentar allí en el corazón de Nueva York. Por medio de Instagram fue el colombiano de 'felices los cuatro' quién luego de tanta repercusión subió a su red el encuentro.

Fuente: imagen - maluma

muy juntos.

En la fotografía se logra ver a Maluma por un lado y por el otro J Balvin y Britney Spears abrazados y un mensaje en la descripción qué reza: "Quién así cómo yo en el amor", bromeó.

La postal cosechó más de medio millón de followers. Allí se la observa a Britney con un sacon celeste, Balvin con una campera verde y Maluma llevando una polera negra.

Las redes dieron qué hablar

Frente a la gran noticia difundida por Page Six, varios user comenzaron a decir lo suyo es por ello qué aquí te traemos algunos de los comentarios más insólitos qué fueron circulando.

Fuente: imagen - comentarios de Twitter.

los usuarios andan comentando...

"Britney spears cuando regrese del baño y vea a maluma y J Balvin besándose en la mesa", twitteó Sebastiánorrrr



"BRITNEY MALUMA Y J BALVIN JUNTOS EN NEW YORK Britney llegó a Nueva York el miércoles y disfrutó de una cena nocturna de sushi con Maluma y J Balvin en Zero Bond según cuenta una fuerte en exclusiva Page Six", twitteó @strongerbritne1

"J Balvin, Britney Spears y Maluma cuando se encontraron en el mismo restaurante en NYC", twitteó @ppluche_martini.