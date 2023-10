Así luce a sus 17 años Augustin James Evangelista, el hijastro de Salma Hayek

Salma Hayek, una de las actrices más influyentes de la industria cinematográfica, no para de marcar tendencia y dar de qué hablar en las redes. La mexicana, que comenzó su carrera en Latinoamérica, es una de las principales influencers de las redes sociales, en el momento, causando furor con cada uno de sus posteos.

Se sabe que Salma Hayek inició su carrera en México, participando en telenovelas antes de cruzar fronteras para buscar oportunidades en Hollywood. Su gran oportunidad llegó con la película "Desperado" (1995), donde compartió pantalla con Antonio Banderas. Desde entonces, protagonizó películas icónicas como "Frida" (2002), que le valió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actriz, y "Once Upon a Time in Mexico" (2003).

Uno de los aspectos más notables de la vida de Salma Hayek es su familia. En 2009, se casó con François-Henri Pinault, un destacado empresario y presidente de Kering, un conglomerado de lujo que posee marcas como Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga. Juntos, formaron una familia y tienen una hija, Valentina. Pero, además, la estrella de “Son como niños” se considera una segunda madre de los hijos que tuvo el empresario francés con su expareja, Linda Evangelista. Pues, no hay momento en el que la diva no los presuma en las redes como Instagram.

Mira cómo luce Auguste a sus 17 años

En las últimas horas, Hayek compartió un posteo dedicado cien por ciento a Augustin James Evangelista, uno de los hijos que tuvo Pinault en su anterior matrimonio. “¡Feliz cumpleaños Augie, eres una verdadera bendición en nuestras vidas, que tu naturaleza llena de espíritu cause un gran impacto este año!”, escribió Salma en la leyenda del posteo de Instagram, donde el joven luce su guapeza a sus 17 años.

Augustin James es hijo de François-Henri Pinault y la modelo Linda Evangelista. Foto: Instagram @salmahayek

“¡Que muchacho tan guapo! Happy birthday! Que aproveche y explore esa belleza; espero que mínimo sea modelo”; “Yo pensaba que su papa no le quería, por todo el rollo con su mamá”; “Felicidades hijo”; “¿Auggie tiene novia?”; “¡Happy birthday to Auggie!”, escribieron algunos seguidores de Instagram entre los comentarios.