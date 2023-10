Natalia Oreiro conquistó miles de corazones con una nueva y llamativa producción de fotos

El nacimiento de Merlín Atahualpa cambió para siempre a Natalia Oreiro. "Hoy la vida es la felicidad de mi hijo y su bienestar. A partir de que fui mamá estoy en proceso de soltar, pero me cuesta, me convertí en otra persona. Con miedos que no conocía y prioridades absolutamente distintas”, explicó en diálogo con Gente.

Y agregó: “Adoro mi actividad y al mismo tiempo amo hacer cosas que no tienen que ver con lo que ustedes conocen; delirios, para mucha gente, que a mí me divierten. Sin embargo, ahora lo primero siempre es Ata. El plan lo incluye a él”.

Luego, Oreiro explicó: "Me consultás por la muerte y uno de alguna manera acepta las pérdidas cercanas si se relacionan con el deterioro de la vida. Lo que pasa es que cuando fui mamá empecé a temer viajar, dejé de practicar circo y trapecio, todo relacionado con que, si me llegaba a pasar algo, no iba a poder estar cerca de Ata".

Acto seguido, admitió: "Siempre intenté ser libre en un montón de cosas, y desde su llegada cambié una barbaridad. Debo trabajar fuertemente en volver a ser tan libre como siempre fui, porque mi miedo sobre todo genera una sensación mala en mi hijo: no está bueno tener una mamá miedosa".

