Este es el mal momento qué están viviendo Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez por un vínculo del pasado

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en las últimas horas se pronunciaron luego de qué estallara una noticia judicial publicada por un medio de comunicación italiano respecto de la familia de una ex niñera de entera confianza y amiga de la modelo qué luego de haber sido aparentemente despedida, falleció. Ahora sus más cercanos salieron a demandar al futbolista, por lo qué la influencer detalló cómo es la real situación vía Instagram y sin vueltas.

Fuente: imagen @agus.gandolfo @lautaromartinez

descargo.

"Decidi guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía", comenza rezando el comunicado qué tanto Agustina Gandolfo cómo Lautaro Martínez, subieron con suma contunencia frenando la polémica.

"Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", siguió en el qué hicieron referencia a qué la salud de la joven impedía qué pudiera seguir trabajando.

"Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo", sumando a qué en todo momento estuvieron al pendiente de la empleada para cualquier cosa qué ella y su familia necesitaran.

"Después de darlo todo esperaron a que su hija este por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso si no que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciarnos ?? Que clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata??", expresó a su vez venido a qué ya pasaron por una instancia judicial previa qué Lautaro y Agustina ganaron.

El apoyo de la gente

A diario, Agustina recibe cientos de mensajes y en medio de todo el escandalo de aprovechamiento muchos seguidores quisieron solidarizarse con ambos y es por ello qué decidió compartir alguno de ellos en sus historias previo a continuar con sus rutinas y otros temas de su vida privada.

Fuente: imagen - captura

una de las respuestas.

Es absurdo cómo basta un artículo para etiquetaros a vosotros, personas buenas y honestas, como personas terribles. No escuches lo que dice la gente. Entendemos y vemos que sois personas maravillosas", escribió una seguidora mandandole amor a la familia Martínez - Gandolfo frente a este escándalo.

A lo qué Agustina le contestó: "Lamentablemente hay una persona que queríamos mucho que faltaba en el medio y fue la única razón por la que nunca quise aclarar nada, pero mi familia también está aquí y no permitiré que se digan estas mentiras porque no lograron robar nuestro dinero y la prensa solo dice 'chorradas enormes y antes de preguntar solo piensan en sacar titulares", expresó letal y sin anestesia contra los medios de chimento.

Del otro lado

Por su parte, Lautaro Martínez dejó todo en manos de su abogado quién salió a prestar declaración frente a lo qué estaba ocurriendo en medio de su denunciado.

Fuente: imagen - captura

la palabra del abogado.

Comunicado oficial:

No corresponde cierto que el Sr. Martínez puso fin a la relación de trabajo doméstico cuando la trabajadora estaba 'al borde de la muerte', según se desprende de la lectura de los artículos que circulan en internet, dado que el despido fue impuesto seis meses antes de su muerte. Además, la niñera había pedido ser despedida para poder beneficiarse de salarios diferidos e indemnizaciones por despido debido a su determinación de regresar a su tierra natal, Argentina.

Mi cliente, aunque humanamente arrepentido por la muerte prematura de la joven, que trabajó durante un breve período (unos 11 meses) como empleada doméstica en la casa familiar, se ve obligado a tomar, a través de mi intermediario, una posición formal con respecto a una noticia que nunca hubiera querido comentar públicamente, pero que está adquiriendo contornos completamente falsos y que está dañando su imagen y su reputación.

No es cierto que el Sr. Martínez no quiso conciliar y poner fin a la disputa. Mi cliente, y consta en autos, estuvo incluso dispuesto a donar las cantidades indicadas por el juez del Trabajo del Tribunal de Milán (por otra parte, mucho mayores que las indicadas entonces en la parte resolutiva de la sentencia por el mismo magistrado) a una organización benéfica asociación de elegir a discreción de

juez y que el acuerdo no fue posible por la negativa de los herederos de la señora y sus abogados presentes en la audiencia.

Creyendo, por tanto, haber aclarado debidamente los contornos de este triste asunto, mi mandante se reserva, contra los sujetos que han transmitido informaciones falsas y tendenciosas para un beneficio inútil, todas las acciones civiles y penales apropiadas, con el fin de salvaguardar el propio honor."