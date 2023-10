Carmen Villalobos levantó la temperatura con una agitada rutina de gym

Carmen Villalobos se sumó a las celebridades qué eligen mostrar sus circuitos de entrenamiento de mañana, es por ello qué con ayuda de una personal trainer la actriz y modelo ha mostrado vía Instagram cada uno de los ejercicios físicos qué le asignaba la preparadora.

Así se concentraba

Por medio de sus cortas historias, Carmen Villalobos fue mostrando cada una de las maquinas por las qué iba pasando para fortalecer sus músculos, piernas, cola y abdomen y un outfit deportivo con el qué no dejaba de presumir su cuerpazo a la vista de sus más de 22.2 millones de followers.

"Todo tiene su proceso y aquí estamos viendo el resultado de la disciplina y constancia. Nada es de la noche a la mañana y Lore está muy orgullosa de mi”, reza en uno de los textos dando cuenta qué está animándose a un verdadero cambio. Allí se la ve luciendo un outfit hiper candente: top blanco, calza con estampa rosada y negro y de calzado sumó unas zapatillas blancas de la marca internacional Adidas.

A medida que iba avanzando en cada uno de los desafíos fitness también iba sumando cómo se sentía frente a ello: “Siempre he dicho qué se ve fácil pero no, también se la vio alzando unas pesas de pocos kilos mientras sentada mantenía una postura derecha inhalando y exhalando a lo qué sumó: “Pues yo también estoy muy orgullosa de mi y qué me dicen del colorcito qué agarré en República Dominicana”, expresó recordando a su vez el el bronceado qué trajo de la playa.