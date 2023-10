Así es la tina de oro de 2 millones de USD de Kendall Jenner

Kendall Jenner es una de las modelos más codiciadas de la escena de la moda, además de ser empresaria y una personalidad popular en la televisión estadounidense. Es de público conocimiento que, al igual que sus hermanas, tiene un patrimonio millonario gracias a que trabaja en la industria del entretenimiento desde que era apenas una niña, con su aparición en el reality familiar 'Keeping Up With The Kardashians'.

Jenner dio sus primeros pasos en el modelaje cuando era apenas una adolescente. En la actualidad se posiciona en el puesto número uno de las modelos mejores pagadas de la industria. Si bien no hay datos precisos de su patrimonio este 2023, el año pasado Forbes estimaba que tenía una fortuna estimada en 22 millones de dólares. Dejando de lado su carrera en la moda, la modelo también ha invertido en otros negocios, tiene una marca de ropa junto con su hermana, y tiene 'Drink 818', una empresa de tequila.

Una reciente sesión de fotos donde Kendall Jenner modeló. Imagen de Instagram @kendalljenner.

Gracias a todas sus negocios, Kendall puede disfrutar de sus millones, ya sea vacacionando en los hoteles más lujosos, los destinos más exóticos y demás. Pero también, a la modelo le gusta invertir su dinero en su mansión. La supermodelo del clan Kardashian-Jenner tiene una imponente casa ubicada en Los Ángeles, California. Se dice que está ubicada en una zona exclusiva de Beverly Hills, donde otras celebridades tienen sus hogares.

Obviamente, la casa de Kendall goza de varios lujos y decoraciones excéntricas. Hace un tiempo, la modelo se posicionó en el centro de atención, luego de compartir una foto mediante sus Instagram Stories, donde se podía observar parte de su baño. En la imagen la la mediática se mostraba con una mascarilla facial, sin embargo, el detalle que todos los usuarios notaron fue una tina color oro, dorado brillante.

La lujosa bañera de Kendall Jenner. Imagen de Instagram @kendalljenner.

Inmediatamente los cibernautas empezaron a sacar sus conclusiones, diciendo que podría ser una prueba de que la modelo tenía una ostentosa bañera de oro. Muchos medios internacionales se pusieron a investigar y lograron conseguir información sobre el costo aproximado de la tina. Al parecer, la modelo podría haber pagado 2 millones de dólares, aproximadamente.